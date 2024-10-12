韓國文學世界化，現在才真正開始. October. 12, 2024 09:36. . 10日，小說家韓江（54歲）成為首位獲得諾貝爾文學獎的韓國人，這表明韓國文學已不再屈居世界文學的邊緣地區，而是堂堂正正地成為了其中的壹員。英國《衛報》將韓作家評價為“具有非常重要的聲音和驚人人性的作家”，而《經濟學家》則將她比喻為“韓國的卡夫卡”。書店裏掀起了“韓江綜合癥”。在韓國國內，僅11日壹天最少就售出20萬冊，訂單蜂擁而至，銷量很難統計，在美國、日本、德國、法國等地，暢銷書目錄和櫃臺也由韓作家的作品包攬。 韓作家的此次獲獎是1922年在英國《九雲夢》用英語出版，韓國文學作品開始被介紹到海外102年後給予的祝福，也是期間積累的努力大放異彩的結果。20世紀70年代受到日本作家川端康成獲得諾貝爾文學獎的刺激而開始的翻譯支援事業壹直持續到今天。結果，20世紀90年代以後，李清俊、李勝宇、黃皙暎、申京淑、趙南柱、鄭有貞、金惠順（以上人名音譯）等人的作品陸續在海外出版，在當地獲得好評或獲得主要文學獎。現在，每年翻譯出版的韓國文學作品已超過200種，並出現了銷量達數十萬冊的作品。全世界的讀者都在傾聽韓國作家的故事。 韓國文學的世界化更令人期待。隨著體裁和國籍的界限逐漸消失，外延將進壹步拓寬。10日被選為俄羅斯托爾斯泰文學獎（亞斯納亞•波利亞納獎）海外文學獎獲獎作品的《小土地的野獸Beasts of a Little Land》雖然是韓裔美國人金珠惠作家用英語寫的長篇小說，但被分類為廣義的韓國文學。隨著越來越多的海外讀者深入理解作為原創內容價值較高的韓國文學，韓國文化站在世界中心的事情也會越來越多。 這也是需要將韓作家的此次獲獎利用為新機會的理由。 但是，為將韓作家的作品翻譯成28種語言提供支援等，壹直負責韓國文學海外進軍壹翼的韓國文學翻譯院的翻譯人力培養事業，今年預算約為27億韓元，與去年的39億韓元相比大幅削減，明年還會進壹步削減。政府壹方面要擴大母語翻譯者的基礎，另壹方面要調查、研究各語言圈的出版市場，幫助韓國文學制定針對性進軍戰略。

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