政府不能人為調整工程費用. October. 10, 2024 07:31. . 尹錫悅總統今年初在民生討論會上宣布《1月10日住宅供應對策》時曾表示：“將徹底放寬再開發和重建的限制。”當時對策的核心是，重建30年以上的公寓時，實際上要跳過安全診斷程序。政府6月表示，將時隔10年恢復企業結構調整（CR）房地產投資信托證券。進入8月以來，包括推進《重建再開發特例法》在內的《8月8日住宅供應對策》和企業運營的20年以上長期租賃住宅卡，接連被拿了出來。 因為，以首爾等首都圈市中心地區為中心，房價異常上漲後，有必要加快供應速度，穩定房價。 但是有分析稱，每當出臺這些對策時，都會錯過壹個重要的問題。那就是工程費用問題。無論政府如何推進，如果民間不采取行動，只能是空洞的對策。阻止民間行動的是不斷上漲的工程費用。 韓國建設技術研究院發表的工程費指數在2020年將年平均值設定為100，去年已升至127.90。今年從2月到6月，連續5個月超過130。8月份也是129.71。在全國再開發和重建現場，到處都因工會和施工公司之間的工程費增加矛盾而鬧得沸沸揚揚。 政府不可能不知道這壹點。應該苦惱了很久吧。這就是本月初出臺的工程費用對策的結果。引人註目的是水泥進口援助。國內水泥價格從2021年的每噸7.88萬韓元上漲到去年的11.2萬韓元，上漲了40%以上。也就是說，如果誘導進口水泥，這種上升趨勢就會停止。這是再次打出了“供給”牌。 但建設公司為什麽到現在為止都不進口水泥呢？簡單來說就是因為沒什麽好處。水泥和半導體不壹樣。因為體積大，要進口或出口的話，運費非常高。距離較近的中國將成為唯壹的進口國，但連這個也不劃算。即使政府支援水泥儲藏設施和流通設備許可，能否得到解決還是個疑問。 最終是二者選壹。首先，有可能會與政府的意圖相反，無法實現進口。剩下的就是進口價格非常低廉（劣質）的水泥，即使考慮到昂貴的運輸費用，也能降低工程費用。政府表示要強化進口水泥的質量認證，解決安全問題。要想進口足以影響國內水泥市場的有意義的規模，並不是壹件容易的事情。 政府對策，重要的是設定目標。有必要考慮，將已經上漲的工程費用作為人為調整的目標是否正確。這與禽流感流行時進口西班牙產雞蛋、為了控制白菜價格進口中國產白菜不同。如果進口水泥後工程費不下降，到時候就不能像要求移動通信公司“降低通信費”壹樣吧? 還不如政府齊心協力尋找在目前情況下最有效地提高住宅供應速度的方案。例如，為了彌合施工公司和工會之間的矛盾，提高各地方自治團體已經設立、但目前有名無實的城市紛爭協調委員會的利用率，也是其中之壹。想要多收壹分施工費的施工公司和想便宜建設公寓、提高收益性的組合出現分歧，是理所當然的。而且，像現在這樣工程費用負擔大的時候，雙方的意見必然會更加尖銳地分歧。 如果政府或受政府委托的人能夠起到適當的仲裁者作用，那麽可以意外地快速到達市中心住宅供應的目的地。

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