朝鮮實施“切斷對南聯系”的要塞化工程……要為應對偶發沖突做好萬無壹失的準備. October. 10, 2024 07:30. . 朝鮮昨天宣布“永久切斷和封鎖南方邊境”，表示將徹底切斷與南方連接的道路和鐵路，用堅固的防禦構築物進行要塞化工程。朝鮮軍總參謀部主張，“這是為了徹底分離我們共和國的主權行使領域和大韓民國領土而采取的實質性的軍事措施”，並聲稱，為了防止“誤會和偶發性沖突”，已經通知了美軍方面。但是，昨天在停戰線北方地區沒有發現特別的施工動向。 有分析認為，朝鮮軍方宣布切斷邊境，是想根據朝鮮國務委員長金正恩的“敵對兩國”宣言，使南北之間的斷絕措施更加實質性地顯現出來。朝鮮從今年年初開始，在京義線、東海線道路上埋設地雷，拆除鐵路，在非軍事區設置了被推測為反坦克障礙物的隔離墻。此次宣言是將此前沒有特別發表就展開的對韓分離、障礙化工作正式化，進壹步加強這種要塞化工作。 雖然朝鮮提出“徹底分離兩個國家”，但也在其對外信息中捕捉到了模糊的信號。此次朝鮮稱韓國為“大韓民國的領土”，但又稱自己“我們共和國行使主權的領域”，暗示著領土概念尚未整理好。朝鮮於7日至8日舉行最高人民會議，宣布修改了部分憲法，但並未提及刪除當初預告的統壹概念或新設領土條款。這可能是路線急劇轉換不順利的征兆。 金正恩最近也接連發出了巧妙的雙重信息。金正恩7日在壹次演講中威脅要對韓國使用核武器，但同時表示：“說實話，我們完全沒有攻擊韓國的意思。以前有過解放南方、武力統壹等說法，現在不感興趣。”這是似乎要軟化韓方強有力的核應對氣勢的態度。這究竟是對遏制力充滿自信、假裝遊刃有余的有核國家，還是對加強韓美核遏制力抱有警戒心理，還有待觀察。 朝鮮今後很有可能會擴大要塞化工程或在相關地區駐紮軍隊等，展開更具攻擊性的行動，使軍事緊張達到高潮。此次，朝鮮軍為防止誤判引發的偶發性沖突，采取了事先向美軍通報的形式。朝鮮是想把引發軍事分界線壹帶緊張乃至假裝偶發沖突的挑釁責任轉嫁給韓國。韓國軍隊現在應該表現出特別的應對態勢和冷靜的危機管理能力。

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