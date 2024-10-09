尹錫悅政府的140名“空降”人事……出任公共機關負責人、理事、監事. October. 09, 2024 07:59. by 金智賢記者、尹明真記者 jhk85@donga.com、mjlight@donga.com. 據統計，包括總統室和國民力量黨等執政黨和政府在內，尹錫悅總統職務交接委員會和總統競選團隊出身的140名人士占據著國內公共企業及準政府機關的負責人、常任理事及監事等主要職務。有人批評說，尹錫悅在身為總統候選人的2021年10月曾表示，“我不會讓在競選團隊工作的人（出任公共機關的負責人或高管人員）”，但在任期轉折點即將到來之際，仍在繼續進行報答性“空降”人事安排。 《東亞日報》與國會企劃財政委員會所屬的共同民主黨鄭日永議員室8日壹同分析了國內90個公共企業及準政府機關的公共機關的經營信息，結果顯示共有140人是政府、執政黨或交接委員會出身，其中120名沒有職務上的直接關聯。其中，總統室、交接委員會、競選團隊出身人士有25人，國民力量黨及其前身新世界黨、大國家黨出身人士有77人。檢察官和國情院等司政機關出身的也有18人。職務關聯性是以管轄各公共企業及準政府機關主管部門的常任委員會及相關業界活動經歷為基礎進行評價的。 90個機關負責人的平均年薪為1.6億韓元，常任理事的平均年薪約為1.60548435億韓元。 現行法律規定，公共機關高管由公共機關運營委員會對機關內高管推薦委員會推薦的候選人進行審議和表決後，由部長或總統任命。鄭日永指出：“只要能通過公共機關運營委員會，就能獲得最高‘億元年薪’，而該委員會9名委員中，除兩名政府當然職外，還大舉安排了多名總統候選人競選團隊出身。”

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