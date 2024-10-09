美職棒大聯盟歷史上首次，分區賽8支球隊戰績均為1勝1負. October. 09, 2024 07:59. by 任寶美 bom@donga.com. 今年美國職業棒球大聯盟（MLB）的季後賽分區賽（5戰3勝制）到第2場比賽為止，均以1勝1負的相同成績平分秋色。 在8日結束的美國聯盟（AL）分區賽第2場比賽中，第1場比賽的勝利球隊紐約洋基隊和克利夫蘭隊分別敗給了堪薩斯城皇家隊和底特律老虎隊。在前壹天的國家聯盟（NL）分區賽第2場比賽中，第1場比賽的勝利球隊洛杉磯道奇隊和紐約大都會隊也分別敗給了聖地亞哥教士隊和費城費城人隊。在MLB分區賽歷史上，直到第2場比賽為止，沒有壹支球隊搶占2勝，兩大聯盟的4場比賽都處於平分狀態尚屬首次。 在分區賽第1場比賽中，以4次有效擊球、無安打保持沈默，延續季後賽萎靡不振厄運的艾倫•澤基（紐約洋基隊）當天擊出了季後賽第壹支安打（3次有效擊球、1支安打、1個四壞球上壘）。但是未能阻止球隊以2比4敗北。在第1、2場比賽中，澤基共取得7次有效擊球、1支安打、3個三振、2個四壞球上壘，但未能取得任何打點。澤基的常規賽總OPS（出壘率+長打率）高達1.010，唯獨在季後賽上沒能發揮出力量。澤基的季後賽總擊打率為0.208，OPS（出壘率+長打率）僅為0.76。 同壹天，底特律老虎隊在第9局憑借凱利•卡彭特轟出的3分本壘，打破0比0平衡局面，以3比0戰勝克裏夫蘭隊。在投手踏板上，首發投手塔裏克•斯庫瓦爾在7局內只讓對方擊出3支安打，抓下8個三振，完成了好投。統計結果對於在主場進行第3、4場比賽的下位種子隊稍微有利。到目前為止，分區賽從客場開始，以1勝1負的平局為起點，回到主場的球隊贏得系列賽勝利的概率為66%（44次比賽中29次晉級）。

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