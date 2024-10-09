奧巴馬-拜登-哈里斯的“頁巖氣方程式”. October. 09, 2024 07:59. . 11月5日美國總統選舉的勝敗很有可能在主要競爭州中選舉人團最多（19名）的賓夕法尼亞州見分曉。這裏是美國50個州中天然氣（包括頁巖氣）產量排名第二、煤炭產量排名第三的化石能源聖地。根據富通（FTI）咨詢的最新研究，該州經濟僅從天然氣產業中獲得的利益就達400億美元（約54萬億韓元）。 從1992年開始到2012年為止，民主黨在賓夕法尼亞州連續6次贏得總統選舉。但在2016年，它以0.7個百分點的差距輸給了共和黨總統候選人特朗普。4年後，在這裏出生的拜登憑借“家鄉溢價”，以1.2個百分點的差距險勝。目前，民主黨總統候選人哈里斯和共和黨候選人特朗普也在展開血戰。 壹度是民主黨地盤的賓州變成競爭州，與民主黨政府圍繞高壓噴射混合水、沙、化學藥品等液體提取頁巖氣的水壓破碎法，即水力壓裂法政策搖擺不定不無關系。 2008年世界金融危機後上臺的奧巴馬政府為了刺激內需、降低對中東產原油及天然氣的依賴，全力支持頁巖氣行業。甚至出現了“頁巖氣革命”的說法，到處都掀起了水力壓裂熱潮。 但是隨後，擔心水力壓裂過程中引發地下水及大氣汙染、地震可能性等的呼聲越來越高。附近居民飽受偏頭痛、鼻腔炎、疲勞、哮喘、流產等折磨的報告也陸續發表。 標榜親環境的拜登總統執政後立即表示：“聯邦政府擁有的土地上禁止進行水力壓裂等所有新鉆探。”美國的能源鉆探大部分是在民間所有的土地上進行的。雖然這是為了同時平息能源業界和環境團體的抗議而做出的選擇，但無法擺脫“自欺欺人”的批評。 哈里斯在2020年競選民主黨總統候選人時曾表示：“將禁止搞水力壓裂。”但在今年8月29日接受美國有線電視新聞網（CNN）采訪時表示：“即使不禁止水力壓裂，也有實現清潔能源的方法。我的價值沒有改變。”但之於如果不限制水力壓裂，如何實踐清潔能源，其沒有變化的價值又是什麽，非常模糊。相當多的選民表示：“不相信她講話的誠意。這是典型的改口。” 據富通咨詢透露，以2022年為基準，從事與水力壓裂相關職業的賓州居民達12.1萬人。他們的年薪比其他職業群高出很多，平均為9.7萬美元（約1.31億韓元）。允許水力壓裂的土地所有者收到的資金達60億美元，稅收也達32億美元。不管喜不喜歡，如果禁止水力壓裂，賓州經濟將遭受巨大打擊。 不知道兩名候選人中誰會贏得賓州。不過筆者認為，要想堂堂正正地對抗高呼“重新執政時廢除能源限制”的特朗普，哈里斯本應該這樣說：“作為副總統，我運營國政時發現，不能忽視關系到廣大選民生計的水力壓裂法。所以改變立場，是‘關心民生’而不是‘改口’。”

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