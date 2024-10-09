入職未滿壹年就離職的公務員，9年間增至近6倍……公職社會的根基發生動搖. October. 09, 2024 07:59. . 去年在職時間不到1年就離職的國家公務員人數為3021人，9年內增至5.6倍。也就是說，突破數十比壹的競爭率艱難地擠進公職、但不到壹年就辭職的人如此之多。如果把在職時間擴大到5年以下，離職人員為13568人，同期相比增至2.6倍。超過今年國家公務員錄用人數（5708人）兩倍的公務員已經離開了公職。 低工齡離開公職現象變得嚴重的原因，是不合理的公職文化和低待遇。低工齡公務員對論資排輩的權威主義組織文化吐露了挫折感。將民怨多、難度大的工作壹股腦推給低工齡公務員的事情比比皆是，與成果無關的評價制度和工資體系則會降低工作熱情。據說，壹些地方自治團體還存在輪流請部門負責人吃飯、在人事調動季節發糕點送禮金等錯誤慣例。 今年九級初任公務員的月平均工資為222萬韓元。比包括周休津貼在內的月最低工資多16萬韓元左右，除去稅金，實際領取額不到200萬韓元。但是，對行政服務的要求增加，業務強度也加大了。為了應對社會性、自然性的災難，被繁重的工作所困擾，惡性民怨沸騰。 不僅是低工齡公務員，在公務員組織發揮中樞作用的中間工齡離職人員也劇增。在職時間超過5年不到10年的離職國家公務員為3613人，9年間增至2.8倍。每次政權交替時，都會有實務人員因“清算積弊”受懲戒或退居閑職，因此想在成為局長、課長之前跳槽到民間的公務員不斷增加。產業通商資源部和保健福利部分別公然流傳著忙於躲避“大王鯨（東部海域油氣田）項目”“醫療改革部門”的說法。 青年們壹度只熱衷於公務員入職的公考熱潮也不正常。但是，優秀人才回避公職，導致行政質量下降更不可取。為了擁有為公益做出貢獻的自豪感，應該引進根據成果的人事及待遇體系，果斷地革新不必要的業務和權威主義組織文化等。連青年公務員都抱不住的僵硬組織，不可能出臺創意性、革新性的政策。

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