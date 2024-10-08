國慶旺季也不打開中國人的錢包……“比新冠疫情時期更不景氣”. October. 08, 2024 08:29. by 金喆仲 tnf@donga.com. 中國繼9月24日宣布旨在扶持經濟的大規模貨幣寬松政策後，將於8日發表包括擴大公共支出等在內的財政政策。中國政府最近在實現“國內生產總值增長率5%”的目標值上亮起紅燈，繼供應流動性之後，試圖直接釋放資金，恢復經濟恢復的火種。 據中國國務院新聞辦公室7日透露，中國宏觀經濟主管部門、國家發展和改革委員會主任鄭柵潔將於8日舉行記者會，就“系統履行壹攬子增量政策及改善經濟上升結構”等問題舉行記者會。增量政策是指包括擴大政府投資和國有企業資金運用等在內的擴張性經濟政策。因此，有預測稱，將發表通過發行大規模國債擴大公共支出的方案等。 中國央行人民銀行9月24日表示：“將把存款準備金率降低0.5個百分點，提供1萬億元人民幣（約190萬億韓元）的流動性。”央行同時還表示，將把起到短期基準利率作用的7日可逆回購債券利率下調0.2個百分點，並將現有住宅擔保貸款利率平均下調0.5%。 有評價認為，中國政府破例同時下調存款準備金率和政策利率，意味著中國要想擺脫通貨緊縮（經濟停滯中物價下跌）、恢復經濟，就不能再拖延。中國國內生產總值增長率第壹季度（1月-3月）為5.3%，高於目標值，但第二季度（4月-6月）降至4.7%，低於市場預期。有分析認為，第三季度中國經濟增長率也預計在4%左右，因此中國政府開始采取措施。

한국어