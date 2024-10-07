大谷翔平以3分炮拉開個人首次秋季棒球之旅序幕. October. 07, 2024 08:28. by 任寶美 bom@donga.com. 大谷翔平（洛杉磯道奇隊）在進軍美國職業棒球大聯盟（MLB）後首次參加的季後賽比賽中擊出本壘打，為球隊的勝利助了壹臂之力。 6日，大谷翔平在與聖地亞哥教士隊的MLB國家聯盟（NL）分區賽（5戰3勝制）第1場主場比賽中，作為1號擊球手出場，包括3分本壘打在內，取得了5次有效擊球、2支安打、3打點、2分的成績。幫助球隊以7比5獲勝。大谷翔平的“秋季棒球首記本壘打”是在道奇隊以0比3落後的第2局下半局第二個擊球位上擊出的。大谷翔平在2人出局1、2壘有人的情況下，將對方首發投手迪倫•席茲的時速156公裏的四縫線快速球擊出右側圍墻。這是將比分扳成3比3的扳平比分三分炮，也是大谷翔平進入MLB後7個賽季以來擊出的季後賽首記本壘打。 大谷翔平自2018年進軍MLB後，到上個賽季為止，在效力於洛杉磯天使隊的6年裏壹次也沒有進入季後賽。大谷翔平在第4局下半局憑借中場前安打取得了多重安打，並在後續擊球手特奧斯卡•埃爾南德斯打出2打點適時安打時踏上了本壘。賽後，大谷翔平發表了個人季後賽首場比賽的感想：“從比賽前開始就感受到了棒球場的熱情。盡情享受了這種氛圍。”在常規賽中，道奇隊創下了MLB兩大聯盟30支球隊中的最高勝率（0.605），當天，球隊以7比5獲勝。 美國聯盟（AL）常規賽排名第壹的紐約洋基隊當天也在主場以6比5擊敗堪薩斯城皇家隊，取得了分區賽第壹場比賽的勝利。洋基隊在5比5戰平的第7局下半局，憑借亞歷克斯•伯杜戈的適時安打，以1分優勢取得了勝利。本賽季登上MLB兩大聯盟本壘打榜首的艾倫•澤基（洋基隊）遭遇3個三振，僅取得4次有效擊球、無安打的成績。 當天，NL的紐約大都會隊以6比2戰勝費城費城人隊，AL的克利夫蘭隊以7比0戰勝底特律老虎隊，各自斬獲分區賽第1場比賽的勝利。

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