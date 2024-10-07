英國媒體：“韓國小說是治愈文學的大勢”. October. 07, 2024 07:54. by 金允珍記者 kyj@donga.com. 有分析稱，繼獲得世界性人氣的K-POP和K-電視劇之後，韓國的“治愈”小說正在海外成為最新趨勢。英國時事周刊《經濟學家》3日（當地時間）報道稱，以“Burnout（極度疲勞和無力）”為題材的韓國小說在海外引起了關註。 據《經濟學家》報道，新病疫情大流行之後，在韓國成為大勢的“治愈小說”在網上大受歡迎，世界性的出版社也開始關註。特別是韓國的治愈小說在社交媒體上尋找推薦圖書的年輕女性讀者中人氣很高，K-POP明星們的推薦後記也提高了關註度。另外，在韓國國內暢銷的《萬壽菊心靈洗衣店》在美國和英國翻譯出版後，布魯姆斯伯裏（Bloomsbury Publishing Plc）等海外著名出版社出版韓國治愈暢銷書或購買了版權。 英美圈最大的出版社“企鵝蘭登書屋”計劃在4個月內推出3部作品。編輯簡•勞森評價稱，“韓國小說突然流行起來，人氣爆棚。多部作品在15~20個地區簽訂了版權合同，治愈趨勢已經完全全球化”。海外版權經紀人喬伊•李表示：“雖然韓國小說有很多類型，但現在（外國出版社）似乎認為治愈小說就是韓國小說。” 治愈小說描寫了主人公們放下職場生活的壓力或求職失敗等日常生活，尋找更有意義的東西的過程。《經濟學家》分析說，在韓國治愈小說的流行反映了“職業倦怠”蔓延的競爭性社會氛圍。該周刊補充說，每10名韓國人中有7人吐露憂郁癥等精神健康問題，在首爾經常能看到“午睡咖啡廳”。 將今年秋天即將在海外出版的延素敏的《工坊的季節》翻譯成英文的克萊爾•理查茲解釋說，小說內容中富含貓、辛奇（韓式泡菜）、冰泣淋等“溫馨的治愈要素”。另外，《經濟學家》還解釋說，清洗傷口的洗衣店、可以購買夢想的店鋪等治愈小說中出現的場所具有“逃避現實”的功能，並評價說，為讀者提供了“文學治療”體驗。

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