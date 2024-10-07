也許改變世界是從比想象中簡單的事情開始的. October. 07, 2024 07:53. . “世界真的發生了很大的變化，但其中瑣碎的規則、約定或習慣並沒有發生太大變化。因此，世界最後並沒有改變。”—出自趙南珠的《82年生的金智英》中 如果親身經歷“世界似乎發生了明顯的變化，但現實並沒有改變”這種落差感，就會產生很大的失望和憤怒。小說《82年生的金智英》中的主人公金智英如此失望和憤怒，得了心病。 最近在韓國生活的父母們最需要的是什麽？最重要的是“時間”。很多父母認為最需要時間來撫養孩子。由於世界上最長的上下班時間、經常遇到的加班或聚餐等，韓國的父母與孩子見面的時間絕對不足。 為了支援那個時間，世界也在發生很多變化。引進了育兒休職和彈性工作、縮短育兒期工作時間、在家辦公等多種制度，為了讓更多的人使用，提高育兒休職工資，延長時間，再加上短期育兒休職等，夢想著更大的變化。 但是，由於瑣碎的習慣仍然沒有太大的變化，所以現場無法自由地利用。在利用之前會看“眼色”，利用完後會先“擔心”。也有“比法律更可怕的是公司內部的眼色法”的哭笑不得的故事。 2024年的趨勢關鍵詞是“最近的丈夫，缺失的爸爸”。從改變的認識角度來看，目前為止的變化還遠遠不夠。 也許改變世界是從比想象中簡單的事情開始的。只有改變育兒是女性的天職的默認慣例、追究前例的習慣、小規則或約定，才能實現真正的變化。因此，改變文化與制度壹樣重要，需要企業和社會所有人的努力。

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