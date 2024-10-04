“衡量議會選舉後民心走向”的再補選……執政黨“選拔地方幹部” VS 在野黨“審判政權”. October. 04, 2024 08:06. by 金智賢記者、李相憲記者 jhk85@donga.com、dapaper@donga.com. 10月16日再補選正式選舉運動3日開始，朝野政黨領導層當天分別來到自己的地盤，展開了全力戰。此次再補選是選拔4名基礎自治團體長（釜山市金井區、仁川市江華郡、全南道靈光郡、全南道谷城郡）和1名首爾市教育監的迷妳選舉。但是，這是自上次議會選舉以來衡量民心走向的首次選舉，朝野政黨也各自面臨《金建希特檢法》和“李在明壹審”等大型風險，因此黨代表們親自出面，為勝利而拼死拼活。 國民力量黨表示，“請選拔地方幹部”，開始江華郡和金井郡的防守。該黨院內代表秋慶鎬當天下午來到江華，承諾連接首爾-仁川地鐵等，並表示：“作為執政黨院內代表、曾擔任經濟副總理的人，壹定會履行公約。”黨代表韓東勛8日以谷城為開端，接連訪問金井和江華，召開現場最高委員會議等，開展助力。該黨相關人士表示：“由於尹錫悅-韓東勛矛盾、總統夫人金建希的各種疑竇、醫療空白長期化等，地區民心非同尋常。安商守候選人以無黨派身份參選江華郡守，金井地區在野黨候選人單壹化的可能性等變數也不少。” 共同民主黨代表李在明當天上午在靈光郡開始選舉運動，並提出了“政權審判論”。他說：“如果說4月議會選舉是第壹次政權審判，那麽此次補缺選舉就是第二次。”針對在湖南激烈交鋒的祖國革新黨，他表示：“如果把本應刺向前方的矛刺向旁邊，能打好仗嗎?”該黨核心相關人士表示：“如果湖南地區有壹處失敗，在下個月的壹審判決之前，李在明在黨內的領導能力將不可避免地受到打擊。” 革新黨代表曹國當天接連來到靈光郡和谷城郡，呼籲在野黨支持層投票。他說：“即使我的脖子上架有壹把刀，也不會與尹錫悅、國民力量黨政權攜手合作。”選舉運動期間將截止到選舉前壹天的15日。

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