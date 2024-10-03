因擔心中東緊張局勢擴大，國際油價暴漲5.5%. October. 03, 2024 07:24. by 林雨宣 imsun@donga.com. 伊朗用大量彈道導彈攻擊以色列的1日（當地時間），隨著中東戰爭有可能擴大的憂慮加大，國際油價大幅上漲。安全資產黃金價格也上升到了歷史最高水平。相反，股市和虛擬貨幣市場卻大幅下跌。 當天，在美國紐約商業交易所，11月份交貨的西部得克薩斯原油（WTI）因伊朗發射導彈的消息，在盤中壹度上漲了5.5%以上。直到伊朗的攻擊結束後，才以每桶69.83美元收盤，比前壹個交易日上漲1.66美元（2.44%）。ICE期貨交易所12月交貨的布倫特原油期貨在盤中壹度上升至5%，比前壹交易日上漲1.86美元（2.59%），以73.56美元收盤。 在以色列表明對伊朗進行報復的情況下，專家們擔心，如果伊朗的石油基礎設施受到攻擊，國際油價有可能進壹步上漲。美國經濟媒體CNBC預測：“石油輸出國組織（OPEC）成員國中生產規模第三大的伊朗成為矛盾當事人，全球原油供應量最多4%將面臨危險”，“如果受到攻擊或受到更大的制裁，價格可能會再次上漲至每桶100美元。” 隨著對安全資產的需求增加，黃金價格大幅上漲。在紐約商品交易所，12月黃金期貨以每盎司2690.30美元收盤，上漲0.9%。黃金現貨在盤中創下了歷史最高值2685.42美元。 與國際油價和黃金價格不同，隨著投資者們的不安感增大，股市和比特幣呈下降趨勢。當天在紐約股市，道瓊斯工業平均指數比前壹個交易日下跌173.18點（0.41%），收於4.2156.97點，標準普爾500指數下跌53.73點（0.93%），收於5708.75點。納斯達克指數下跌278.81點（1.53%），以17910.36點收盤。比特幣壹度比前壹天暴跌近5%，跌破了6.1萬美元大關。

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