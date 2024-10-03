“大數據-AI將改變醫療模式”. October. 03, 2024 07:23. by 朴京敏記者 mean@donga.com. “隨著通過可穿戴式設備等數據收集變得更容易，今後可以更加活躍地進行只改變模式的有意義的研究。” 2日下午，高麗大學安巖醫院精神健康醫學系教授趙哲賢（人名音譯下同）在首爾城北區高麗大學醫學院第壹醫學館舉行的“2024耶魯大學-高麗大學論壇”上表示：“利用可穿戴式設備收集數據，可以測定兒童的精神健康。數據可以實現更高層次的分析。”金教授介紹了利用數字生物標誌物可以追蹤精神健康的原理，擠滿講堂的高麗大學學生和教授等100多人將演講內容記在筆記本上，全程傾聽了演講內容。 以“通過數據和AI的健康管理發展方向”為主題的當天論壇是為了在生物領域大數據和人工智能（AI）技術的應用增加的情況下，共享醫療AI和尖端生物醫療技術的研究動向而舉辦的。高麗大學作為建校120周年紀念事業的壹環，從去年開始與美國耶魯大學進行了共同論壇。此次論壇是繼去年以“韓流”（第壹屆）、“為可持續未來的能源•水氣候技術革新”（第二屆）為主題進行活動之後的第三次論壇。 在2日的論壇第壹部分中，對臨床信息學和健康數據系統進行了討論。在第二部分中，則發表了AI和自然語言處理技術在醫療領域的應用。當天作為演講者出席的耶魯大學醫生命科學系教授趙亨勛就遺傳體醫學中成為焦點的個人信息保護問題強調稱：“遺傳數據是容易識別的數據，可能會發生個人信息泄露”，“以個人信息保護技術為基礎，可以開發安全裝置。”在當天的論壇上，專家們接連發表了利用AI技術的新藥開發方法、在生物研究中利用大規模語言模型的可能性等。 高麗大學校長金東元表示：“人工智能提供了革新治療體系的史無前例的機會”，“此次論壇將促進兩所大學之間的合作，創出新的創意。” 另外，最近高麗大學醫學院和耶魯大學還簽署了培養全球醫學科學家的合作協議。計劃從2025學年度開始，向高麗大學醫學院畢業生及應屆畢業生提供耶魯大學醫學院臨床醫生科學家項目（Investigative Medicine Program）和基礎醫學科學家項目（Biological & Biomedical Sciences）的博士升學機會。耶魯大學教授魯西拉•奧諾•馬查多表示：“耶魯大學構建了生命工學數據系統，正在與多種研究者進行合作。希望通過項目開發以廣泛數據為基礎的分析技術。”

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