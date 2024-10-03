戰勝矛盾的力量. October. 03, 2024 07:23. . 任何國家都有建國神話。據神話傳說，壹個國家或民族的始祖大多是神的子女或動物的後裔。有時甚至在蛋裏出生。建立羅馬的羅慕路斯是希臘阿芙洛狄蒂女神的後代，吃著狼的奶長大。 代表法國新古典主義的畫家雅克•路易•大衛以羅馬神話為主題畫了多幅作品。《薩賓女人的調停》（1799年•照片）講述了羅馬建國神話中出現的羅馬和薩賓戰爭的故事。 早期，羅馬市民大多數是男性，軍人。因為需要生兒育女，所以邀請鄰居薩賓人舉行了宴會，這時綁架了女人，殺死了所有男人或趕走了他們。3年後，薩賓人為了找回女人而闖入羅馬時，在其中起調解作用的正是薩賓女人。因為薩賓女人已經和羅馬人結婚並生下了孩子，所以她們和雙方都建立了家庭關系。 畫中伸出雙臂把戰士分開的女性是羅慕路斯的妻子赫西莉亞。她原來是薩賓領導人塔提烏斯的女兒，在孩子們面前，站在丈夫和父親之間，用全身呼籲停止戰爭。羅慕路斯試圖向撤退的塔提烏斯投擲長矛，但看到妻子後猶豫不決。他拿著的盾牌上刻著自己小時候吃狼奶的樣子。背景中高聳的城墻暗示了1789年7月14日宣告法國革命開始的巴士底獄宮殿。 神話不是歷史。這是根據需要而形成並傳承下來的壹種集體無意識。這幅畫完成的1799年，法國是有必要彌合革命流血事件引發的矛盾和傷痛，讓國民重新團結起來的時期。大衛是壹位傑出的宮廷畫家和政治宣傳畫家。為了傳達戰勝矛盾的愛的力量，他選擇了廣為人知的羅馬建國神話故事。

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