大腿受傷的孫興慜入選國家隊名單，洪明甫表示：“能否參加世界杯預選賽還有待觀察”. October. 01, 2024 07:48. by 金正勛記者 hun@donga.com. 大腿受傷的孫興慜被列入了10月A級比賽2連戰的國家隊名單。但是能否參加比賽還是未知數。 30日，韓國男子足球國家代表隊主教練洪明甫在首爾鐘路區足球會館舉行的記者會上，發表了為2026北中美世界杯亞洲區第3輪預選賽10月2連戰而召集的國家隊名單。韓國隊將於10日與約旦隊進行客場比賽，15日將在京畿龍仁市Mireu體育場迎戰伊拉克隊。 洪主教練在當天發表名單時首先提到了孫興慜。孫興慜在上月27日與卡拉巴赫隊的歐洲足球聯盟（UEFA）歐聯杯比賽下半場第25分鐘因大腿疼痛而被替換下場。他沒有參加國家隊名單公布當天30日淩晨（韓國時間）舉行的與曼聯隊的英格蘭足球超級聯賽（EPL）比賽。 洪主教練表示：“與孫興慜直接溝通，他說感覺傷勢有所好轉，所以把他列入了名單”，“（孫興慜所屬球隊）托特納姆熱刺俱樂部似乎認為現在還不能馬上參加比賽。現在還有時間，將根據情況決定是否讓孫興慜出戰。” 洪主教練表示：“為了亞洲區預選賽今後的比賽考慮，不想讓孫興慜勉強參賽。孫興慜此前往返於國家隊和所屬球隊托特納姆熱刺隊之間，感受到了體力上的負擔。”洪主教練表示：“雖然現在馬上很重要，但是進入世界杯決賽圈階段比賽時的競技能力是最重要的，因此所屬球隊和足協將繼續溝通，尋找既不會讓孫興慜過度勞累，又能讓球隊發揮好的方法。” 洪主教練還說明了孫興慜不能參加10月A級比賽2連戰時的應對方案。洪教練表示：“雖然不能保證孫興慜沒有出戰時會產生什麽樣的影響，但黃喜燦和李在城、裴峻浩等選手可以代替他。” 另外，效力於蘇格蘭聯賽希伯尼安隊的中場球員權赫奎首次入選國家隊。

한국어