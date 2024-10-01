以色列連續轟炸親伊朗的“抵抗軸心”……也打擊了胡塞武裝. October. 01, 2024 07:47. by 趙은아 achim@donga.com. 當地時間30日，以色列自去年10月與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發戰爭後首次空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心。巴勒斯坦武裝組織“解放巴勒斯坦人民陣線”表示：“此次空襲造成3名指揮官死亡。”此外，以色列9月29日還大舉出動空軍力量攻擊了也門親伊朗武裝團體胡塞的軍事設施、發電站、港口等。 隨著以色列接連攻擊哈馬斯和黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨以及胡塞，以伊朗為核心的中東反美、反以色列勢力的“抵抗軸心”和以色列進行全面戰爭的憂慮正在加劇。有預測稱，繼哈馬斯之後，最近大幅削弱真主黨力量的以色列將繼續對其他武裝團體進行空襲。 據美聯社等媒體報道，30日淩晨，貝魯特西南部阿爾科拉的壹棟公寓遭到以色列軍隊的無人機空襲。據悉，該公寓屬於與真主黨結盟的遜尼派武裝團體“伊斯蘭大會黨”的成員。不過，他們否認自己不是目標。但“解放巴勒斯坦人民陣線”方面公開了3名指揮官死亡的事實。 以色列軍隊9月29日出動戰鬥機、空中加油機、偵察機等數十架軍用飛機，攻擊了胡塞控制的也門荷臺達、拉斯伊薩等主要設施。以色列空軍飛行約1700公裏執行作戰任務後，僅在也門就至少有4人死亡。據分析，此次空襲是對胡塞9月28日向以色列本-古裏安機場發射彈道導彈的報復。據悉，此次襲擊事件發生當時，以色列總理內塔尼亞胡參加完在美國紐約舉行的聯合國大會後，正在回國的路上。 美國總統拜登表示，“必須避免中東爆發全面戰爭”，表明了與內塔尼亞胡對話的意願。3天前，真主黨領導人納斯魯拉遇襲身亡，30日，真主黨選舉納斯魯拉的堂兄弟哈謝姆·薩菲耶丁為新的最高領導人。

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