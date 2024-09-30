65%的韓國人“擔心身體健康”，90%的人按時吃營養劑等. September. 30, 2024 08:35. by 金秀研記者 syeon@donga.com. 相關調查結果顯示，65%的韓國人擔心自己的身體健康。每月為健康投資約22萬韓元，致力於健康功能食品的攝取、食譜管理等，但“想好好運動”的努力相對不足。 29日，KB金融控股經營研究所發表了包含上述內容的《2024韓國Wellness報告書》。身心健康（Wellness）是指身體、精神、社會健康協調的理想狀態。今年首次發行的韓國Wellness報告書是以今年4月1日~15日以全國2000名25~69歲男女為對象進行在線•手機問卷調查的結果為基礎制作的。 報告顯示，在5分滿分（完全不擔心1分~非常擔心5分）中，被調查者的身心健康關註度平均分別為3.67分和3.19分。64.9%的人擔心身體健康，40.9%的人擔心精神健康。 所有年齡段的定期健康檢查（87.0%•多選）被選為健康管理行動的第壹位。攝取健康功能食品（58.2%）、周期性運動（46.3%）、確保充足的睡眠時間（46.0%）、周期性健康數值確認（40.8%）等也在實踐中。 他們為了健康管理每月平均花費21.9萬韓元。運動和購買健康功能食品分別支出8萬韓元。慢性疾病治療和咨詢•治療也分別花費了4.4萬韓元和1.5萬韓元。據統計，60多歲（23.3萬韓元）人群比20多歲人群（19.2萬韓元）每月多花4萬韓元以上。 10名應答者中有9名堅持服用1個月以上的綜合維生素、乳酸菌等健康功能食品及營養劑。回答正在管理食譜的比重也達到了69.7%。相反，世界衛生組織（WHO）推薦的方針--每周3天以上的高強度有氧運動和每周2天以上的肌肉運動實踐比率分別只有56.4%和42.8%。

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