“把平壤焦土化”的“玄武-5”，在國軍日與美國“死亡天鵝”同時升空. September. 30, 2024 08:34. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國軍方將於10月1日在京畿道城南市首爾機場舉行的國軍日紀念儀式和首爾光化門至崇禮門壹帶舉行的街頭遊行中首次公開“玄武-5”彈道導彈。“玄武-5”搭載了世界上最重的彈頭，被稱為“怪物導彈”。 “玄武-5”是壓倒朝鮮導彈的高重量、高威力彈道導彈，是有事時將平壤指揮部夷為平地的“三軸體系”大規模懲戒報復的核心戰鬥力。“玄武-4”（彈頭重量2噸）實物去年國軍日當天首次亮相，但威力更大的“玄武-5”此前只公開了數秒的試射影像。 “玄武-5”的最大彈頭重量達8噸。這是最近朝鮮公開的裝有超大型常規彈頭（4.5噸）的“KN-23”改良型的兩倍左右，其威力可以完全摧毀隱藏在地下100米以上的朝鮮指揮部掩體。 無法擁有核武器的韓國軍方在2016年朝鮮進行第四次核試驗後，以“有事時把朝鮮指揮部化為焦土”為目標，著手開發“玄武-5”；之後經過去年的試射成功，進入了批量生產階段。韓國軍方壹名官員表示“壹旦朝鮮在韓國使用核武器，‘玄武-5’就會立即毀滅平壤指揮部等。” 在國軍日街頭遊行中，除“玄武-5”外，還將大舉出現三軸體系的核心戰鬥力。韓國軍方表示，這是針對朝鮮對韓發動“垃圾氣球”連環恐怖襲擊和發射彈道導彈等綜合挑釁，以及美國總統選舉前夕進行第七次核試驗的可能性發出強烈警告。 據悉，被稱為“死亡天鵝”的美國空軍B-1B戰略轟炸機（照片）也將首次參加此次國軍日紀念儀式。據悉，B-1B將於1日上午從關島飛來，在韓國空軍戰鬥機和活動現場（首爾機場）上空飛行。 B-1B雖然不進行核武裝，但常規武裝能力（57噸）比B-2（22噸）和B-52（31噸）轟炸機更勝壹籌。利用最大射程為925公裏的遠程空對地導彈（JASSM），可以同時打擊朝鮮的核、導基地和地下掩體等。此外，該機還具有超音速飛行功能，在發生緊急情況時，從關島到韓國只需兩小時，是美國的核心戰略資產。韓國軍方壹名負責人表示：“B-1B的展開具有展示銅墻鐵壁般的韓美同盟、祝賀在國軍日正式成立的韓國軍創建戰略司令部的意義。”

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