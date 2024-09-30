坐著輪椅通過擴展現實遊戲進行有氧運動. September. 30, 2024 08:32. by 金基潤記者 pep@donga.com. “我們會為用戶提供創新的體驗。” 26日，在首爾城東區空間Wadiz舉行的“2024 Startup：Con”的《Battle Field》面試現場。在50多家創業企業中，突破激烈競爭進入決賽的7家創業企業負責人在評委團和聽眾面前熱情地發表了自己的企業力量和市場潛力等。人工智能（AI）有聲讀物自動制作服務、知識產權（IP）交易、IP活用遊戲、遵守著作權的影像制作服務、相互作用型語言學內容等多個領域的創業企業參加了此次活動。 當天和27日，文化體育觀光部和韓國文化信息振興院舉行的為期兩天的Startup：Con大會，是為了幫助國內文化信息創業企業成長而策劃的，今年迎來了10周年。包括向通過決賽的3家創業企業頒發1億韓元獎金的《Battle Field》面試在內，還進行了演講會、研討會、壹對壹咨詢等多種活動。 在當天的《Battle Field》面試中獲得大獎的Kangsters團隊結合擴展現實（XR）遊戲，展示了輪椅使用者在室內安全地享受有氧運動的“Wheely-X”。該設計使使用者登上像跑步機壹樣制作的器具，移動輪椅時，通過連接的畫面，可以達到在田徑跑道或道路上奔跑的效果。作為發表者出席的Kangsters隊隊長李韓星（人名音譯下同）解釋說：“由於安全問題，輪椅使用者很難在戶外活動，通過Wheely-X，他們可以在室內盡情享受有氧運動。” 《Battle Field》面試既是激烈的競爭，也是支持創業者們的創意並壹起思考的場合。當天各隊的發表結束後，提問不斷，約100名參賽者和聽眾互相報以熱烈的掌聲。 以最近文化信息產業界的關鍵詞“Techtent（技術與文化信息的合成詞）”為主題舉行的今年Startup：Con大會上，還邀請了37名專家，聽取了他們的演講。谷歌雲亞太地區總管塔魯•達希亞、谷歌工程師弗朗西斯•裏昂、阿裏巴巴娛樂投資總管戴瑋等擔任主要演講者。戴瑋投資總監在27日的演講中表示：“正在與內容制作能力出眾的韓國企業合作，探索創造更成功的全球作品的機會。”文化信息振興院代理院長柳賢錫表示：“將通過國內唯壹的全球文化信息創業活動，積極支援韓國文化信息創業企業進軍世界市場。”

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