哈里斯 VS 特朗普……美國優先主義競爭. September. 27, 2024 08:16. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國民主黨總統候選人、副總統哈里斯當地時間25日表示，為了恢復鋼鐵和半導體等制造業，將制定10年內提供1000億美元（約13萬億韓元）稅額減免的“美國前進（America Forward）”戰略。共和黨總統候選人、前總統特朗普也提出了通過下調法人稅、提高進口產品關稅等讓離開美國的制造業回歸的“新產業主義公約”。在11月5日的總統選舉中，無論誰當選，“美國優先”的產業政策都會加速推進。 哈里斯當天在選舉最大激戰地賓夕法尼亞州的匹茲堡表示：“美國經濟力來自產業的力量。為了擴大鋼鐵和制造業優質的工作崗位，將提供稅額減免。”她還表示：“絕對不會把美國賣給競爭對手或敵人。”匹茲堡是象征美國鋼鐵產業的城市，是日本制鐵要收購的美國鋼鐵總公司所在地。有分析認為，哈里斯為了強調培養制造業的意誌，在匹茲堡發表了相關公約。而且，哈里斯壹直反對日本制鐵收購美國鋼鐵公司。 哈里斯在當天公開的83頁經濟政策公約集裏也表示：“‘美國前進’稅額減免的目標是投資核心戰略產業和創造工作崗位。將把焦點放在鋼鐵、生物、人工智能、量子計算、航空航天、半導體、清潔能源等新興技術上。” 特朗普同壹天在另壹個選舉競爭地北卡羅來納州的夏洛特遊說中表示：“將向美國企業提供減稅，對外國產品征收關稅，恢復制造業工作崗位。將創造數億美元。”他在前壹天在佐治亞州的薩凡納遊說中強調：“如果投票給我，將看到從韓國到北卡羅來納州、從中國到賓夕法尼亞州、從德國到佐治亞州的‘制造業大出走’。”

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