仿造“小馬”的“艾尼氪”，酷似第壹代的新款“雅尊”……現代汽車利用傳統的方法. September. 27, 2024 08:13. by 蔚山=韓在熙記者、金在亨記者 hee@donga.com、monami@donga.com. 記者26日來到現代汽車蔚山工廠的展示館，壹側是堅守著位置的“索納塔EV”。雖然鮮為人知，但事實上現代汽車早在1991年11月就推出了用於研究的電動汽車索納塔。雖然充電壹次只能行駛70公裏，而且為了多安裝電池，室內非常狹窄，但考慮到這是30多年前制造的，因此過去盡管有人嘲諷它是發音相似的“牛才會坐”的汽車，也並不是可以忽視的水平。 在連人們對電動汽車這壹詞都感到生疏的的時代制造的這種粗糙的索納塔EV，是集中體現現代汽車集團傳統（遺產）“餵，妳做過嗎?”精神的代表性商品。“餵，妳做過嗎?”或“妳做過嗎?”是現代集團創始人鄭周永平時經常掛在嘴邊的話。 據說，如果公司高管們出席會議，長篇大論地說“這項事業這樣不行，那項事業那樣不行”，鄭周永默默地聽著，突然間會問道：“餵，妳做過嗎?”看到他們連挑戰的想法都沒有，鄭周永往往把高管的名字和級別都撇開，說話壹針見血。哪怕是在常人看來勉強的事業，在鄭周永出面堅持不懈地處理後，也會奇跡般地進入了成功軌道，這種情況壹再出現。每當現代汽車陷入危機時，鄭周永的這種“餵，妳做過嗎?”精神就會登場，成為公司的傳統。 ● 生產“小馬（Pony）”，被人說是“瘋子” 如果沒有“餵，妳做過嗎?”的精神，現代汽車首次自主生產的轎車“小馬”就不會問世。現代汽車從1968年開始組裝並銷售福特小型轎車“科蒂納（Cortina）”，打算推進韓國型轎車的開發，但遭到了公司內部的反對。因為制造新車的技術能力不足，而且還要在開發和擴充生產設施上投入巨額資本。 但鄭周永決定推進“小馬”的開發。前現代汽車技術研究所所長李秀壹（音）表示：“在當時，年銷量有4000輛就能在年底舉行啤酒派對，突然說要建設年產5.6萬輛規模的工廠，沒有人相信這是正常的事業規模。甚至還有很多人說，‘現代汽車會因此倒閉’‘壹幫瘋子’。” 當時，現代汽車的工程師們為了學習車輛制造技術，在日本三菱接受了數月的教育。結束研修後晚上回來，到晚上10點為止寫完當天的報告，學習日語也是壹兩個小時的急行軍。蔚山工廠展示館還留有工程師們在筆記本上密密麻麻地寫著日語字母平假名的學習記錄。 艱難誕生的小馬從1975年12月開始批量生產，在銷售第壹年的1976年市場占有率達到43%（10726輛），取得了巨大成功。現代汽車為了紀念本月有望實現的“累計銷售1億輛”，正在蔚山工廠準備活動，如果沒有小馬，也是難以企及的成果。 ● 1991年已經研發的電動汽車 現代汽車的“餵，妳做過嗎?”精神延續到了電動汽車的開發上。引領索納塔EV實務開發的前現代汽車首席研究員李成範（音）回憶起1990年1月著手開發電動汽車時的情況，表示“壹片空白上推進的”。 當時，美國加利福尼亞州宣布了“整車總銷量的2%以上必須是完全無公害汽車”的義務規定，以此為契機，任務火燒眉毛。因為如果沒有電動汽車，就有可能放棄當時正在下功夫的美國出口。最終，包括李成範在內的8名開發人員接到公司的特別命令後聚集到蔚山，在兩年內制造出了以索納塔Y2為基礎的電動汽車。 李成範表示：“因為沒有其他可以參考的電動轎車，所以拆解了電動高爾夫車，壹邊觀察壹邊制作。在索納塔EV上連接電源後，車內突然冒出10-20厘米的火花，幾乎都完成了，但是無法啟動，於是重新拆卸後組起來。”他還說：“在蔚山行駛試驗場進行了試駕，光是能移動就贏得了歡呼聲。因為積累了試行錯誤，才出現了現在的電動汽車，所以感到很欣慰。” ● 盲目前往歐洲、美國找到的半導體 最近最能看出現代汽車“餵，妳做過嗎?”傳統的事件，是新冠疫情擴散的2021-2022年車載半導體不足的應對。當時，在全世界範圍內找不到車載半導體，處於稍有不慎就要停止車輛生產的危機。隨著情況越來越嚴重，現代汽車集團采購總部的職員們迅速行動起來。雖然全世界“關閉”導致航班大幅減少，但幾乎每周都買票前往歐洲和美國等地。沒有事先約好見面的人，還盲目地找上了歐洲車載半導體企業高管的家門。 現代摩比斯相關人士表示：“獨自坐在空蕩蕩的飛機上出的差。我還記得在新冠疫情下去了海外，家人們都很擔心。在酒店裏設置了壹個大本營，邀請海外車載半導體職員說明情況等，能做的都做了。” 在海外競爭公司急得跺腳的情況下，現代汽車還是想方設法找到了車載半導體，順利地繼續生產車輛。現代汽車集團在2022年首次以生產量為準躍居全球第三位，也是得益於當時戰鬥性地管理了車載半導體供應網。 現代汽車也有需要以這種傳統為先導克服的課題。最具代表性的就是捷尼賽思（GENESIS）在歐洲的銷售活性化。現代汽車的高級品牌捷尼賽思目前主要在韓國和北美市場銷售，在歐洲的存在感較弱。因為擁有100年聲譽的歐洲高級車品牌牢牢抓住了市場。此外，克服業界的懷疑態度，將現代汽車主導的氫車生態系統送入軌道也是課題之壹。

한국어