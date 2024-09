“歌王”趙容弼,下月將發表個人第20張專輯《20》. September. 26, 2024 07:41. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “歌王”趙容弼(74歲•照片)將於下月22日發行個人第20張新專輯《20》。這是繼2013年收錄熱門歌曲《Bounce》的第19張專輯《Hello》之後時隔11年發表的正規專輯。 趙容弼25日通過官方網站表示:“長時間準備的第20張專輯是因為粉絲們壹如既往的愛和支持才得以完成的”,“真心感謝大家,希望通過這次音樂與大家進行更深入的交流,壹起分享感動。” 趙容弼在2022年和去年分別發行了單曲專輯《Road to 20-Prelude 1》和迷妳專輯《Road to 20-Prelude 2》。這次的第20張專輯中收錄了兩張專輯中的《剎那》、《像塞倫蓋提壹樣》、《Feeling Of You》、《拉》等多首新歌。趙容弼所屬經紀公司YPC表示:“趙容弼在長久以來磨練的力量中,融入新的喜好、音樂挑戰精神,完成了此次的專輯。” 趙容弼1976年憑借《歸來吧,回到釜山港》躋身明星行列,1980年憑借收錄《窗外的女人》、《短發》的第壹張專輯,創下了國內歌謠界歷史上首次百萬銷量。此外,他還創下了國內首次單壹專輯突破100萬張、首次累計專輯突破1000萬張、國內歌手首次在日本NHK大廳演出、韓國歌手首次在美國紐約廣播城音樂廳演出、國內歌手首次在美國卡內基大廳演出等紀錄。2013年發表第19張專輯時,收錄曲《Bounce》大受歡迎,時隔23年再次在無線音樂節目中占據第壹位。出道55周年的去年,他在蠶室主體育場舉行了單獨演唱會。

