沉默的女作家. September. 26, 2024 07:40. . 有趣且令人印象深刻的木雕。三個女人，小女孩，小狗並排站著。中間女人的臉貼著女性的黑白照片，兩邊的兩個女人同時擁有幾張面孔。雖然大家都睜大眼睛，但嘴巴緊閉，姿勢僵硬而不自然，就像被困在箱子裏壹樣。 《女人和狗》（1963~1964年•照片）是委內瑞拉裔美國雕塑家馬裏索爾的代表作。原名馬裏索爾•埃斯科瓦爾，被叫做“馬裏索爾”。她在20世紀60年代的美國流行藝術運動中發揮了重要作用，但到20世紀80年代她幾乎無人問津了。 該作品模仿了中產階層女性和孩子、狗的形象。木頭被削掉，塗上顏色，用布、剝制狗、報紙等組合而成。馬裏索爾經常讓自己和周圍的人出現在作品中，在這部作品中也是如此。中間的女性就是她自己。黑白照片裏的臉也是她的。與兩名穿著外出服的女性不同，她戴著發帶，圍上了圍裙。女人在周圍東張西望，探索，但沒有行動的手。只有拎手提包的手。這也許象征著消費主義。作品批評了將女性的作用限定在消費和家務上的社會固有觀念。 馬裏索爾作品中的女性們經常被描繪成這樣拘泥於框架中保持沈默的樣子，這可能源於她小時候的悲劇。她生長在富裕的環境中，但母親在11歲時自殺了。那次打擊使她決定再也不說話了。 據說，馬裏索爾壹生中都沒有說過多的話。她把沈默視為生活的必要因素。但是她創作的作品卻說了很多話。甚至作家去世後，那種聲音更大了。美國佩雷斯美術館在2022年舉辦了馬裏索爾和安迪•沃霍爾的雙人展等，現在才重新評價她為與沃霍爾同級的流行藝術作家。

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