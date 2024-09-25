執政黨和政府：“明年青年就業預算增加16%，支援2.3萬億韓元”. September. 25, 2024 07:53. by 崔惠? herstory@donga.com. 執政的國民力量黨和政府24日為解決青年問題，決定將明年的青年就業預算比今年增加16%，並在10月份推出中小企業在職者優待儲蓄抵扣制度。另外，黨政還決定迅速推進《關於支援弱勢青年的法律》的制定，並向長期未就業青年提供200億韓元的就業支援。 黨政當天在國會召開有關青年層就業支援對策的黨政協議會，表示明年青年就業預算將比今年增加3233億韓元，達到2.2922萬億韓元。國民力量黨代表韓東勛表示：“國民力量黨想成為青年的力量。國民力量黨正在推行的消除差距政策，最終也是以改善青年生活為目標。” 黨政決定，為使青年在適合自己的工作崗位上就業，把針對性就業支援服務對象從目前的在校生12萬人增加到18萬人。為了支援長期休息的青年就業，決定將150萬名國家獎學金申請者的信息與雇用保險聯系起來，並投入200億韓元提供就業支援服務。 黨政還決定支援青年在中小企業就業。即將於下個月推出的中小企業優惠儲蓄抵扣是勞動者每月支付10萬-50萬韓元，企業支援勞動者繳納金額的20%，加上1%-2%的銀行優惠利率和政府稅制支援等，籌集大筆資金的制度。黨政決定宣布3萬個青年喜歡的“非常不錯的中小企業”和各部門評選的強小企業的招聘信息。 執政黨為了讓照顧家人的青年和孤立隱世的青年有出發的機會，決定制定危機青年專門支援系統，並盡快制定相關法律。

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