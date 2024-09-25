“在阿富汗，貓比女性更自由”. September. 25, 2024 07:52. by 金寶拉記者 purple@donga.com. “在阿富汗，貓和松鼠比女性擁有更多的自由。因為貓和松鼠可以坐在樓梯上曬太陽。” 美國著名演員梅麗爾•斯特裏普（75歲）23日（當地時間）出席在紐約曼哈頓聯合國總部舉行的阿富汗女性人權會議，譴責2021年8月遜尼派武裝團體塔利班重新執政後女性人權受到鎮壓的情況。當天的會議旨在鼓勵阿富汗女性參與社會活動。 塔利班政權上月21日發表的所謂《道德法》規定，女性在屋外必須完全遮住身體，在公共場所不能發出聲音。另外還禁止女性在公共場所唱歌、朗誦詩等。 斯特裏普對此表示：“鳥可以唱歌，但阿富汗少女不能唱歌。這很奇怪。”她說：“阿富汗社會的變化給全世界敲響了警鐘。只要國際社會齊心協力，就能給阿富汗帶來變化”，敦促世界各國領導人予以關註。 聯合國秘書長安托尼奧•古特雷斯也在同壹天表示，“在阿富汗，女性既無法接受正常的教育，也不能出去工作”，並警告稱，如果壹半國民不能享受自由和權利，阿富汗也絕對無法在國際舞臺上享受應有的地位。 以《穿普拉達的惡魔》、《媽媽咪呀》等作品而聞名的斯特裏普，壹直以來都在公開場合批評美國大型電影制作公司華特迪士尼的性別歧視行為、因性剝削眾多好萊塢女性而臭名昭著的著名電影制作人哈維•韋恩斯坦等。在2015年出演講述女性參政權歷史的電影《婦女參政論者》時，她接受采訪稱，“為了無法享受正常權利的女性，有義務用這種（演技）方法給予她們力量。” 相反，塔利班則主張“根據伊斯蘭律法，尊重女性的權利。但西方和阿富汗的人權標準並不相同”。塔利班成立於1994年，是由追隨極端伊斯蘭原教旨主義的神學家毛拉•穆罕默德•奧馬爾創立的。從1996年至2001年首次執政開始，他便禁止女性接受教育和就業、公開處決、破壞世界文化遺產“巴米揚大佛”等，臭名昭著。

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