韓東勛方面：“已要求明天龍山晚餐前單獨見面”……龍山：“要看情況”. September. 23, 2024 07:57. by 黃亨埈記者、李相憲記者 constant25@donga.com、dapaper@donga.com. 尹錫悅總統結束旨在推進“核電同盟”的兩天四晚的對捷克正式訪問，22日淩晨回國。國民力量黨代表韓東勛和行政安全部長李祥敏等前往首爾機場迎接，尹錫悅與李祥敏握手後進行了50秒左右的對話。但他沒有與韓東勛對話，只是握過手就離開了。執政黨內部觀察人士認為，尹錫悅和執政黨領導層24日的晚餐將成為黨政矛盾的分水嶺。 韓東勛方面人士22日在與《東亞日報》的通話中表示：“韓代表向總統室提出，希望在24日正式晚宴之前與尹總統單獨見面。通過尹總統和韓代表之間的單獨見面，自然就能對朝野醫政協商機制問題等懸案進行有密度的討論。”他還反問道：“如果總統室和執政黨領導層只是集體吃飯拍照，又有什麽意義?”對此，總統室相關人士慎重地表示：“已經決定共進晚餐，看情況吧。” 據悉，如果韓東勛與尹錫悅單獨會面，將強調為了組成朝野醫政協商機制，政府有必要采取重新調整對2025學年醫大擴招的靈活立場，並提及中斷政府和醫療界之間的責任攻防戰、暫緩對通常辭職專攻醫生的調查等。相反，總統室堅持立場稱，由於隨時招生已經開始，因此不可能討論2025學年醫大名額問題。 有人擔心，如果兩人不能單獨見面，黨政間的不融洽氣氛持續下去，尹錫悅的國政支持率和國民力量黨的支持率將同時下降。壹名親韓東勛派議員指出：“如果尹總統沒有變化，支持率很難反彈。”

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