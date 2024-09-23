“韓國人與日本人齊聚壹堂，其樂融融的場景令人感動”. September. 23, 2024 07:55. by 林載赫記者 heok@donga.com. “我很喜歡這件衣服！我們壹起拍照吧。” 22日上午11時，在首爾江南區Coex“韓日慶典”活動現場。金瑞律（16歲）穿著日本傳統服裝“和服浴衣”對朋友說。平時喜歡看日本動畫片，夢想著考上美術大學的金某說：“實際穿上只在漫畫中看到的和服浴衣，感到很興奮”，“希望親近的兩國能有更多交流的機會。” 為紀念韓日邦交正常化40周年，從2005年開始的韓日最大民間交流活動韓日慶典今年迎來了第20屆。今年比去年增加了##%左右的#萬余人（主辦方推算）參加了活動。 當天的活動以韓日少年少女合唱團的演出拉開了帷幕。演唱日本動畫片《幽靈公主》主題曲的日本聲樂家米良美壹和韓國音樂劇演員樸完共同登臺演出。日本創作舞蹈演員“孝藤右近”和韓國的“李英雅舞蹈團”輪番展示了兩國的傳統舞蹈。今年第10次參加韓日慶典的日本遊客佐藤勝生（54歲）說：“每次看到很多日本人和韓國人聚在壹起融洽的情景都很感動。” 也有穿著日本漫畫人物服裝的市民。大學生李時赫（26歲）身穿動畫片《名偵探柯南》中出現的惡棍“怪盜基德”的服裝出席。李某說：“希望經常舉行交流活動，消除人們對日本文化的誤解。”韓國偶像組合“ILLIT”和日本的“IVY”等兩國歌手的演出也接連不斷。兩國企業等準備的約50個體驗及宣傳展位也大受歡迎。

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