美國下調，中-日凍結…各自走上利率“自謀其生之路”. September. 21, 2024 07:34. by 申亞馨記者、北京=金哲中 常駐記者 abro@donga.com. 美國聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）時隔4年零6個月再次下調基準利率，發射了“結束緊縮周期”的信號彈，但各國央行卻表現出不同的行動，各自走上了自謀其生之路。在美聯儲的“Big Cut”（下調基準利率0.5個百分點）行動後，卡塔爾、沙特阿拉伯等中東產油國接連下調利率，但繼英國之後，日本和中國等國家齊齊凍結了基準利率。暫且先“喘口氣”，壹邊窺視市場。 中國央行人民銀行20日表示，將起到基準利率作用的1年期貸款優惠利率（LPR）維持在3.35%，5年期貸款利率維持在3.85%水平。雖然今年7月將1年期和5年期LPR分別下調了0.1個百分點，但8、9月連續兩個月凍結。 這與市場預測美聯儲下調利率後中國也將下調基準利率的預測相反。《路透社》調查的39名專家中有27人預測“中國本月將下調LPR”。但是，中國金融圈的虧損相當大，而且以6月末為基準，中國民間銀行的凈利息利潤（NIM）創下了歷史最低水平的1.54%，這壹點導致了意料之外的利率凍結。因為，如果下調標準利率，NIM數值進壹步下降，金融圈的虧損可能會加速。 同壹天，日本央行日本銀行（BOJ）也凍結了0.25%的基準利率。日本自2007年以來時隔17年首次上調利率，擺脫了負利率。4個月後的7月，將利率從0~0.1%上調至0.25%。據分析，上調利率後，8月初日元走強，股價暴跌等金融市場動蕩，再加上日本企業的出口競爭力受到打擊的憂慮達到高潮，所以決定觀察情況後再決定是否繼續上調利率。 此前，英國央行英國銀行（BOE）當地時間19日也決定將基準利率維持在5%水平。 當初市場預測，從美國的降息開始，將正式展開降息速度戰。因為，由於Big Cut，利率下調在壹定程度上減輕了資本流失或本國貨幣價值下降的負擔。 但由於通貨膨脹、本國金融市場的不良水平等各國中央銀行背負著不同的擔子，因此選擇也各不相同。《紐約時報》對此評價說：“與2年前世界中央銀行對抗通貨膨脹，攻擊性地共同上調利率時相比，此次下調周期內同步化程度較低。”

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