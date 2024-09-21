甚至強迫“代繳工程費”……龍山倉促搬遷引出的牛鬼蛇神. September. 21, 2024 07:33. . 總統警護處幹部鄭某涉嫌在2022年5月、6月警護處長公館維修工程尚未確保預算的情況下，在根本沒有合同程序的情況下，將工程交給A某，並讓其他事業者金某代繳工程費等，正在接受檢察機關的調查。金某與鄭某關系密切，曾負責16.3億韓元的總統辦公室防彈窗工程，在鄭某以工程瑕疵為由要求全面更換後，金某代繳了1.76億韓元的警護處長公館維修工程款。 監查院去年10月表示，“金某在虛報總統辦公室防彈窗工程費用5倍以上的報價單後，仍然負責工程”，委托檢察機關進行調查。監查院還委托調查以私訂合同委托給金某的鄭某。檢方調查結果顯示，鄭某還涉嫌將前總統文在寅梁山私宅工程、朴槿惠前總統大邱私宅工程等交給金某，騙取工程款1億韓元左右，並收受7000萬韓元左右的賄賂。 據悉，鄭某在接受檢方調查時陳述，“總統室搬遷日程緊迫，事情不可避免”。檢方雖然主張警護處長公館工程並不緊急，但無法解釋為什麽鄭某會要求對自己沒有好處的代繳。尹錫悅總統在候任總統時期曾誇口要把總統辦公室搬到光化門，但結果並不如意，突然又改成了龍山。此外，雖然他宣稱500億韓元就可以完成遷移，但到去年為止又增加了140億韓元。除鄭某個人的錯誤之外，還因為在沒有充分確保預算的情況下按照就任日程推進工程才會如此，這壹點不能忽視。 總統官邸遷移工作也屬於草率推進。起初說要搬到陸軍參謀總長公館，後來又突然改為外交部長公館。在監查院的監查中，獲得官邸裝修工程的企業偏偏是總統夫人金健希擔任代表的Covana Contents的展示贊助者之壹，而且該企業轉包工程的18家企業中有15家是無資格企業。這也是私訂合同，真是疑竇百出。 因日程緊迫而趕工程、用緊張的預備費用推進工程，自然大有可能發生各種不正之風。在私訂合同中更是如此。有必要對總統室和官邸遷移過程中的違法行為和法外行為進行徹底的調查並予以公開。

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