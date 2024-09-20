沿著錦江的黃金原野…奔向秋天的1.02萬名跑者. September. 20, 2024 08:18. by 任寶美 bom@donga.com. 2024公州百濟馬拉松將於22日上午9時在忠南公州市民運動場前出發，沿著錦江繞百濟大路壹帶的路線舉行。公州市、東亞日報、體育東亞共同主辦的“公州百濟馬拉松”自2003年舉辦首屆大賽以來，已成為代表中部地區的大師賽。公州賽道平坦，幾乎沒有上下坡，因此得到了新手馬拉松選手也能輕松奔跑的評價。 今年的大賽包括42.195公裏的全程馬拉松在內，△32.195公裏 △半程馬拉松（21.0975公裏）△10公裏 △5公裏等5個部門的1.02萬多人完成了參賽申請。這壹數字比去年增加了2000人以上。隨著參賽人員的增加，為了讓參賽者安全地享受比賽，出發地點也移到了運動場外。 參加人數增加最多的部門是半程馬拉松。與去年相比增加了1000名以上的人員將參加半程馬拉松比賽。大賽組織委員會解釋說，“在10月舉行的首爾比賽（半程馬拉松、11公裏）、慶州國際馬拉松（全程馬拉松、半程馬拉松、10公裏、5公裏）等秋季大賽之前，進行狀態檢查的跑步者聚集在壹起。” 從去年開始新設的32.195公裏部門也大受歡迎。32.195公裏的賽程跑的是比全程馬拉松賽程提前5公裏繞過返回點，少跑10公裏的路線。組委會表示，“32.195公裏是足以培養跑完全程所需的耐力的距離。盡管如此，身體並沒有像全程馬拉松那樣有負擔”，“作為參加全程馬拉松大賽之前的訓練，跑32.195公裏的賽道的愛好者正在增加。” 公州百濟馬拉松路線會經過聯合國教科文組織世界文化遺產公山城、武寧王陵、扶余王陵院等鮮活保留百濟700年歷史的遺址。今年的10公裏路線也變成了經過武寧王陵和百濟大橋等的市內路線，因此可以體驗到更加豐富的歷史。大會參加者將在21日和22日兩天內獲得前往公山城、武寧王陵、石莊裏博物館等的入場券。21日還將舉行“Shake Out Run”（4.5公裏）活動，讓參加者確認身體狀態並放松警惕。 3月舉行的首爾馬拉松兼東亞馬拉松大會的參賽者，如果在此次公州百濟馬拉松和下月舉行的慶州國際馬拉松上跑完各區間，就可以獲得“Run Journey”紀念獎牌。但跑5公裏路線的參賽者除外。此次公州百濟馬拉松各區間完賽限制時間為△5公裏1小時 △10公裏1小時30分 △半程2小時30分 △32.195公裏4小時 △全程5小時。

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