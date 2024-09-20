“平息經濟蕭條的恐懼！”……美國“大幅削減”利率，下調0.5個百分點. September. 20, 2024 08:17. by 李東勛記者、紐約=常駐記者 林宇善 dhlee@donga.com、imsun@donga.com. 美國中央銀行聯邦儲備委員會為了平息“R（Recession，經濟蕭條）”的恐懼，當地時間18日果斷實施了將基準利率下調0.5個百分點的“大刀闊斧”措施。這壹措施超出了部分人預測的0.25個百分點。隨著美國時隔4年零6個月斷然實行貨幣政策轉換，韓國銀行近期下調利率的可能性也變大了。 美聯儲當天在聯邦公開市場委員會會議結束後發表聲明稱：“把美國的基準利率下調0.5個百分點，降至4.75%至5.0%。”這是美聯儲時隔4年零6個月做出下調基準利率的決定。美聯儲在2020年3月以後壹直維持在0.25%（上端標準）的基準利率，從2022年3月起上調至0.5%，到2023年7月上調至5.5%，已經維持了1年零2個月。 早些時候，市場上就美聯儲應該把標準利率下調0.25個百分點還是0.5個百分點展開了爭論。據分析，當天美聯儲決定進行0.5個百分點的“大削幅減”，是為了先發制人應對最近迅速冷卻的美國就業市場。美聯儲主席鮑威爾當天在記者會上表示：“這表明，（美聯儲的貨幣政策）不會落後於經濟潮流。”《華爾街日報》評價說：“美聯儲選擇了大膽的道路。”隨著對經濟蕭條的擔憂增大，最近兩年多來壹直堅持的高利率政策終於開始放水。 美聯儲當天通過經濟展望摘要點式圖表（用點表示美聯儲委員們今後的利率展望的圖表）預測，今年底的基準利率中間值為4.4%。有預測稱，在剩下的11月和12月公開市場委員會會議上，將進壹步下調0.5個百分點。 市場上預測，隨著美聯儲大幅下調利率，韓國銀行年內下調利率的可能性也增大。因為，很多國家已經針對經濟蕭條的憂慮開始下調利率，再加上連美聯儲也大幅削減，人們期待韓國銀行在全球利率下調速度戰中不會落後。自2022年7月韓美利率差距首次逆轉以來，最大利率差曾達到2.0個百分點，但現在差距縮小到1.5個百分點。也就是說，隨著資本流失的憂慮減少，韓國銀行有了下調利率的余力。 韓國銀行當天召開市場盤點會議評價稱：“由於美聯儲下調利率，運用貨幣政策的余力變大了。”不過，首都圈房價的暴漲和家庭負債的暴增仍然被認為是使利率下調猶豫不決的不安因素。

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