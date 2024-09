白南準復原工作室裏流淌的後輩作家們的“哼聲合唱”. September. 20, 2024 08:16. by 金民 kimmin@donga.com. 將白南準在紐約使用的工作室空間原封不動地復原的空間“Memorabilia”。在京畿龍仁白南準藝術中心可以看到的這個地方,平時觀眾無法進入。但是12日,8名觀眾跟隨領隊進入了堆積顯像管顯示器的收藏庫,甚至進入了策展人的辦公室和館長室。他們之所以能看到任何人都看不到的美術館的隱藏空間,是因為參加了日本美術家梅田哲也的表演作品《關於水的散步Walk about Water》。 梅田先生的《關於水的散步》活動將在美術館內外進行約50分鐘。不僅是到處觀看作家的裝置作品,演員們還用肢體語言代替語言,照亮美術館有趣的空間,引導觀眾自己觀看。巡演從每周五、六下午2時開始,每隔20分鐘進行壹場,共6場。有時隔著時間出發的隊伍也會相見。 白南準藝術中心委托國內外作家展示新作的《NJP Commission:哼聲合唱》展於12日開幕。NJP Commission是白南準藝術中心首次推出的形式展示,是為了制作處理現代美術重要議題的中堅作家們的新作,展現深化的藝術世界而企劃的。包括梅田哲也在內,Anne Duk-hee Jordan、艾格雷•布德維緹忒、崔燦淑作家也參與了此次活動。 策展形式也很獨特。這是美術館所屬的2名策展人和2名外部策展人合作企劃的。美術館學藝研究組組長李彩英(人名音譯下同)、學藝師趙權鎮和獨立策展人李聖民、崔熙勝進行了合作,他們舉行多次會議,共享創意,並進行了討論。 在韓國出生此後大部分時間主要在德國活動的喬丹將推出從白南準那裏獲得靈感的新作《歡迎今後的壹切》。作品由插入發光二極管(LED)照明和鋼琴表演聲音的鋼琴、舊型電腦、矽膠手、地面裝有水的大水槽組成。當觀眾靠近時,振子就會移動,手靠近鋼琴開始演奏。雖然是精心設計的傳感器啟動的作品,但包含著人的參與會動搖水中機器的殘影,解散機器語言的隱喻。 布德維緹忒(立陶宛)連接3個巨大的蹦床布置了作品。平時觀眾可以坐下來休息。表演研討會《裝載而去,從後面被拉走》也在這裏舉行。探索“拉拽”行為中包含的暴力、關懷和照顧等綜合意義。崔燦淑將公開講述橫穿美國亞利桑那地區時遇到的伊拉克戰爭參戰勇士和美洲原住民共同體阿帕奇部落的連帶的隨筆膠片《The Tumble All That Fall》和描寫隨風翻滾傳播種子的旋轉草人生的《The Tumble》。 展覽題目《哼聲合唱》意味著想象4名作家用各自不同的語調和聲音制作的歌曲,即使聲音彼此不協調,不規則的節奏本身也能充分融合在壹起。該展覽將持續到12月15日。

