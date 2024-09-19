人工智能引發的“核電復興”，2050年全世界1000座核電站或將啟動. September. 19, 2024 08:36. by 世宗=鄭順九記者、世宗=金道亨記者 soon9@donga.com·dodo@donga.com. 據悉，2050年全世界啟動的核電站最多將達到1000座。隨著人工智能（AI）產業的發展，全球各國的電力需求大幅增加，最近出現復活跡象的國內核電業界也打開了巨大的出口市場。核電業界繼捷克之後，正在推進向波蘭和英國等出口核電站，積極搶占全球市場。 據國際原子能機構（IAEA）18日透露，如果今後核電產業實現“高增長”，到2050年全球核電發電量將達到890GWe（十億瓦電功率）。考慮到目前全世界正在運行的439座核電站的發電量為395GWe，到2050年為止，最多將追加建設550座核電站。截至上月，全世界正在討論建設的核電站達344座。 順應這種趨勢，國內核電業界正在集中接受海外核電站訂單。尹錫悅總統將從19日到22日對捷克進行為期4天的正式訪問。此次訪問的核心目標是，為24萬億韓元規模的捷克杜科瓦尼核電站新建設事業順利達成最終合同提供支援，並構築韓國-捷克之間的核電同盟。民官聯合的“Team Korea”還計劃在波蘭、英國、阿聯酋等地承攬核電站建設訂單。 業界指出，今後新核電站市場將重組為比現有大型核電站減少發電容量和尺寸的小型模塊核電站（SMR），因此急需確保SMR競爭力。中央大學能源系統工學部教授鄭東旭（音）表示：“為了加快新壹代SMR的開發，應該迅速確立相關規定。”

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