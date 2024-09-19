“嫌疑人在無阻的情況下在現場停留了12小時”……特朗普險再遭暗殺，警衛工作失敗爭議不斷擴散. September. 19, 2024 08:36. by 崔智善 aurinko@donga.com. 繼今年7月之後，美國共和黨總統候選人兼前總統唐納德•特朗普當地時間15日險些再次遭遇暗殺，對警衛工作失敗的爭議正在加大。負責特朗普候選人警衛工作的特勤局（Secret Service）表示“這是沒有計劃的即興日程”，解釋說事前搜索存在局限性。但是大選候選人、前總統的有力政治家在兩個月內兩次遭遇暗殺，因此圍繞特勤局和警衛力量的批判將會繼續擴大。 《紐約時報》等媒體18日報道稱，特朗普15日在佛羅裏達州西棕櫚灘的本人擁有的高爾夫球場特朗普國際高爾夫俱樂部打高爾夫球之前，向特勤局通報了相關日程。因此，特勤局沒能事先對高爾夫球場周邊進行充分的搜查。取而代之的是，特勤局在球場上比特朗普領先壹兩個洞，確認是否有威脅。在此過程中，特勤局發現試圖暗殺的嫌疑人賴恩•韋斯利•勞斯在草叢中用槍口對準特朗普後，提前向勞斯方向進行了射擊。勞斯沒能開槍，立即逃跑時被抓獲。 雖然日程突然，勞斯沒能向特朗普開槍，但據美國聯邦調查局（FBI)）透露，在沒無阻的情況下，勞斯接近了特朗普的移動路線，並在高爾夫俱樂部周圍停留了12個小時。因此，對特勤局的批評聲越來越大。特別是特朗普候選人7月在賓夕法尼亞州巴特勒遭到暗殺才兩個月，在佛羅裏達州海湖莊園逗留時，經常訪問只有10分鐘路程的特朗普國際高爾夫俱樂部，外界也熟知這壹事實，因此有人主張這是特勤局警衛工作的失敗。 但是，特勤局的立場是，現場應對像“教科書”壹樣出色。美國代理特勤局局長小羅納德•羅16日表示：“嫌疑人沒能確保特朗普的視線，逃離了現場，也沒能向我們的要員開槍。”他接著表示，對特朗普候選人的海湖莊園的警衛水平與擔任總統時期的2017年相比“沒有什麽差異”。

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