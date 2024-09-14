朝鮮公開核濃縮工廠……乘美國總統選舉之便的慣用招術“提高身價”. September. 14, 2024 07:34. . 朝鮮媒體昨天報道了朝鮮國務委員長金正恩視察武器級核物質生產設施的消息，並公開了離心機設備密集排列的鈾濃縮設施的內部照片。報道還稱，金正恩說，“這裏壹看就充滿力量”。朝鮮2010年曾邀請美國核物理學家西格弗裏德·赫克博士，向他展示寧邊核園區的鈾濃縮設施，但公開曝光該設施尚屬首次。 分析認為，朝鮮公開秘密運營的鈾濃縮設施，是在距美國總統選舉還有50多天之際，為了炫耀大量生產核武器用高濃縮鈾的能力而進行的對美武力示威。而金正恩此前壹直高喊“核武器的幾何級數增長”。通過整備良好的工廠內部排列著數千臺離心機，試圖證明對美國的威脅不僅僅是嘴上說說而已。金正恩還提到，“已經進入完成階段的新型離心機引進事業”。這是在威脅，越是放任朝核問題，威脅就會越大。 這種威脅包含的對美信息是復合性的。壹方面斬釘截鐵地表示不要期待今後的無核化或棄核，另壹方面也暗示了談判的可能性。鈾濃縮是比鈈再處理更能隱秘地大量生產核物質的方法。2019年河內朝美首腦會談以“無協議”告終，也是因為雙方就廢棄寧邊以外隱藏的設施問題針鋒相對。此次公開鈾濃縮設施可以理解為朝鮮發出的信號：可以以此為基礎開始對話，進而可以以核凍結為前提進行軍備控制談判。 朝鮮想同時拋出威脅和誘餌，動搖美國選舉格局。炫耀核能力可以立即凸顯拜登政府的政策失敗，從這壹點來看，這具有濃厚的援手前總統特朗普的性質。不過，鑒於副總統哈裏斯也把朝核問題解決方法上留下了相當大的空白，朝鮮也有試圖對美今後政策方向產生影響的意圖。雖然美國不會輕易被這種老套的手法所捉弄，但韓國應該密切警惕。不僅要應對越來越嚴重的挑釁，還要應對美國總統選舉後的政策調整，任務繁重。

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