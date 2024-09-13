朝野醫政協商機制經歷陣痛，韓代表“先啟動”VS在野黨“核心團體不能缺席”. September. 13, 2024 08:00. by 曹權亨記者、李知雲記者 buzz@donga.com. 中秋節前，在只有部分醫療界參與的情況下，圍繞朝野醫政協商機制是否啟動問題，政界正在經歷陣痛。國民力量黨代表韓東勛12日強調中秋前成立，他表示：“醫療界很難組建單壹隊伍，要求也不合理”，“與參與的醫療界壹起先啟動吧。”但是，大韓專科醫生協議會（簡稱大專協）、大韓醫師協會（簡稱醫協）等大部分醫療界團體對加入協商機制持消極態度。共同民主黨表示：“不會參加沒有大專協、醫協等核心團體的協商機制。” 國民力量政策委員會議長金相勛當天公開表示：“全國醫大教授協議會（簡稱全醫教協）和韓國醫大•醫學專門研究生院協會（KAMC）表明了參與意向。”對此，全醫教協發表聲明反駁道：“到目前為止，還沒有討論或決定是否參與。”KAMC相關人士也表示：“理事會內部有意見認為，專攻醫生（實習醫生、住院醫師）和醫大學生參與應該成為前提。尚未決定加入協商機制。” 民主黨的立場是，只有核心團體共同參與，才會參與協商機制。民主黨政策委員會議長陳聲準上午在院內對策會議上表示：“如果沒有名副其實的醫療界代表的參與，成立植物協商機制沒有任何意義。”對此，韓代表下午在“改善地區、必需醫療體系的黨政政協商機制”上向民主黨發出了共同參與的邀請，“如果提出醫協必須加入等前提條件，就不能啟動，就會不了了之。” 在黨政協議會上，黨政就“2025學年度醫大招生名額重新調整”展開了激烈的爭論。據悉，韓代表在非公開會議上表示“應該打開議題，讓醫療界進來”，韓德洙總理針鋒相對地表示，“絕對不能說2025學年度的事情。”

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