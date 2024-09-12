“控制高寬帶存儲器對華出口”……美國施壓韓國參與半導體限制. September. 12, 2024 08:40. by 李基旭記者、世宗鄭順求記者 71wook@donga.com、soon9@donga.com. 美國商務部負責對中國半導體出口的高級官員表示，韓國企業生產的高帶寬存儲器（HBM），應該向美國和盟國而不是向中國供應。高寬帶存儲器是支持人工智能半導體驅動的核心產品。 當地時間10日，出席由韓國產業通商資源部主辦的“韓美經濟安保會議”的美國商務部負責產業和安全的副部長艾倫·埃斯特韋斯表示：“要想阻止（中國等）掌握威脅美國和同盟安保的尖端技術，同盟國共同合作非常重要。世界上制造高寬帶存儲器的企業有3家，其中2家（三星電子、SK海力士）是韓國企業。”他接著說：“重要的是為了我們的同盟開發和使用這種力量。為了不讓中國的相關力量壯大，正在思考應該采取什麽措施。” 此前的5日，美國商務部產業安全局表示，將實施可用於軍事用途的量子計算機、用於制造尖端半導體的全環繞柵極（GAA）、用於金屬零部件生產的3D打印技術等24個品種的出口限制。特別是，允許日本、德國等國家即使沒有美國聯邦政府的許可也可以出口美國的相關技術，但對韓國卻提出了“只有提出申請才能批準”的“有條件許可”。有分析認為，這是在委婉地表達韓國的對華出口限制強度不及美國所希望的水平。

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