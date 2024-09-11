“來仁川的話，和孫元壹提督壹起拍照”. September. 11, 2024 07:39. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 國家報勛部10日在仁川市桂陽區阿拉自行車道上舉行了海軍提督孫元壹（1909-1980）的造型物（照片）揭幕儀式。這是今年之內在仁川至釜山的10個主要城市設置韓國戰爭英雄雕塑的“英雄之路”項目的壹環。 “英雄之路”是將英雄（Hero）和路（Road）的英文標記合成的雙重表達方式，蘊含著不會忘記在韓國戰爭中守護大韓民國的英雄們的獻身和犧牲的意義。 造型物長3.4米、寬2米，由介紹孫元壹功績和拍攝認證照的拍照區組成。報勛部長姜貞愛、孫元壹的遺屬、仁川市副市長黃孝鎮、海軍參謀總長梁龍模等60多人出席揭幕儀式。孫元壹之子、民族和解合作泛國民協議會代表常任議長孫明元表示：“在仁川地區設置了紀念父親的造型物，感觸頗深，感到自豪。” 被稱為“大韓民國海軍之父”的孫元壹是曾擔任日帝強占時期臨時議政院議長的孫貞道先生的長子，1945年主導了海軍母體“解放兵團”的創建。他擔任1948年政府成立後創建的海軍首任參謀總長，購買了韓國最早的戰鬥艦“白頭山”艦等，為海軍奠定了基礎。韓國戰爭時期，他帶領大韓海峽海戰等取得了勝利，在仁川登陸作戰中作為國軍最高指揮官參戰，留下了“國軍和聯合國軍奪回了首都首爾”的布告。因為這樣的戰功，他兩次獲得太極武功勛章。 此前，報勛部今年7月在慶尚北道聞慶設置了韓國戰爭當時梨花嶺、聞慶戰鬥英雄朴魯圭、金容培將軍的雕塑。孫元壹的雕塑是“英雄之路”事業的第二個成果。 報勛部相關人士表示：“年內將在剩下的8個地方設置宣傳韓國戰爭英雄功績的雕塑，讓‘日常生活中的報勛文化’紮根。” 在這種情況下，釜山大學將首次推進建立“韓國戰爭參戰護國英雄名碑”。姜貞愛和釜山大學校長崔載源10日簽署了相關業務協議。這是繼延世大學今年6月與保勛部簽訂協議之後，第二家韓國大學設立“韓國戰爭參戰護國英雄紀念碑”，也是國立大學首次設立紀念碑。 根據協議，報勛部和釜山大學將挖掘釜山大學出身的參戰功臣，同時正式著手建立紀念碑。1946年成立的釜山大學在韓國戰爭時向難民提供校舍，停戰協定簽訂後，在當時聯合國軍釜山美軍第二軍司令理查德·威特科姆的努力下，確保了50萬坪的校園用地，與韓國戰爭有著特殊的淵源。 報勛部計劃以延世大學和釜山大學等40多所大學為對象，支援建立名碑的事業。姜貞愛表示：“希望紀念碑的建立能夠擴散到其他大學，成為未來壹代在日常生活中記住為國家獻身的人們並給予禮遇的契機。”

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