朝野政黨：“如果沒有醫療界參與，協商機制就不會啟動”. September. 10, 2024 08:04. by 趙權亨記者、李知雲記者 buzz@donga.com、easy@donga.com. 朝野政黨9日就“醫療界應共同參與朝野醫政協商機制”達成壹致，並表示將共同說服醫療界。總統室也表示：“有必要最大限度地說服醫療界，成為朝野醫政協商機制。”在醫療界提出取消2025-2026學年醫科大學擴招為前提條件的情況下，執政黨、在野黨和政府都表明了只有醫療界加入、才能啟動協商機制的立場。 大韓醫生協會在當天發表的對國民呼籲文中表示：“取消醫大擴招計劃是專攻醫生（實習醫生、住院醫師）回歸的最低條件。”總統室對重新討論2025學年擴招問題表示，“可能會引發入學考試大混亂”，再次表明了反對立場，但對於2026學年擴招問題表示，“如果醫療界參與協商機制，可能會先討論擴招N名問題”，暗示了協商的余地。 當天，國民力量黨院內代表秋慶鎬和共同民主黨院內代表朴贊大在國會議長禹元植的主持下，為組成朝野醫政協商機制舉行了首次會晤。秋慶鎬在會晤結束後會見記者時表示：“最重要的是醫療界的參與。政府和執政黨迄今壹直在努力，今後也會更加活躍。”朴贊大也表示：“既然在野黨也提議成立協商機制，今年中秋節前後應該更加集中精力解決這壹部分相關問題。” 國民力量黨代表韓東勛當天在最高委員會議上表示：“醫療界也在考慮參與。希望政府慎重對待傳喚專攻醫生等司法應對。”他要求最近就涉嫌煽動醫生集體辭職的醫協前任、現任幹部進行調查的警方保持克制，並強調了引導醫療界參與協商機制的信息。韓東勛等執政黨領導層正在與醫協、全國醫大教授協議會、大韓專攻醫師協會等醫生團體進行接觸，說服他們參與協商機制。 醫療界不斷主張重新討論2025學年醫大擴招問題。天主教醫科大學教授協議會緊急對策委員會也發表聲明強調：“只有能夠討論2025學年擴招問題，醫療界才能參與討論。”但總統室相關人士就2026學年醫大擴招表示：“暫緩擴招就是飛躍。但可以從增援N人開始討論。”

한국어