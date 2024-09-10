世界級女高音因推遲演出而引發爭議……部分觀眾要求“退款”. September. 10, 2024 08:03. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 世界級女高音安吉拉•格奧爾圭（59歲•照片）在來韓公演途中，向演唱安可曲的對方演員和指揮家提出不滿，並發生了推遲公演的罕見突發事件。部分觀眾要求退款。 9日，據演出界透露，前壹天在首爾世宗文化會館大劇場演出的普契尼歌劇《托斯卡》中擔任主角的女高音歌唱家格奧爾圭對手戲演員、負責卡瓦拉多西壹角的男高音金在亨唱歌時突然出現在舞臺上，公開表示不滿。金在亨演唱第三幕詠嘆調《星光燦爛》後，在不斷的喝彩聲中再次演唱同壹首歌曲，本應出現在詠嘆調後面的格奧爾圭突然上臺揮手，指著手表開始抗議。 金在亨的歌曲結束後，她用清晰的聲音向指揮家池中培抗議說：“這是演出，不是獨奏會。請尊重我。” 問題延續到了歌劇落幕後的謝幕。格奧爾圭到自己登場的順序也沒有露面，在舞臺邊緣部分短暫出現後，揮手轉身離開了。演出結束後，社交網絡服務（SNS）上接連出現了“搞砸了欣賞”的不滿。 在歌劇演出中，接到返場邀請再次演唱詠嘆調的情況雖然很少見，但經常發生。2010年在熱那亞卡洛佩利切劇場舉行的《托斯卡》演出中，飾演托斯卡的丹尼爾•德西在第二幕《我住在藝術裏，我生活在愛情裏》，飾演卡瓦拉多西的男高音法比奧•阿米利亞托在第三幕《星光燦爛》中分別返場演唱了兩次同樣的歌曲。 格奧爾圭在2016年也曾引發過類似的爭議。在維也納國立歌劇院舉行的《托斯卡》演出中，飾演卡瓦拉多西的男高音喬納斯•考夫曼被要求返場演唱《星光燦爛》，之後格奧爾圭沒有登臺，直接回到了化妝室。 世宗文化會館在9日發表的道歉文中表示：“計劃向格奧爾圭方面表示抗議，並要求其向韓國觀眾道歉。”目前格奧爾圭方面沒有發表特別的立場。 音樂評論家張日範（人名音譯上同）表示：“格奧爾圭對自己的歌曲並不滿意，金在亨的歌曲受到喝彩後，其自尊心受到了傷害”，“但演出內容已經全部消化，部分觀眾要求退票是不合理的。”

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