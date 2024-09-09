“網絡漫畫宗主國”韓國將舉辦世界網絡漫畫慶典. September. 09, 2024 07:45. by 金相雲 sukim@donga.com. 世界網絡漫畫慶典以及頒獎典禮將在“網絡漫畫宗主國”韓國舉行。 韓國文化體育觀光部8日表示，將與首爾市、韓國文化信息振興院、首爾經濟振興院壹起，於26日至29日在首爾聖水洞S FACTORY等地舉行“2024世界網絡漫畫慶典”。其宗旨是，隨著網絡漫畫在世界範圍內獲得人氣，知識產權（IP）向電視劇、電影擴張，為網絡漫畫粉絲們準備慶典場所。 慶典是以在網絡漫畫企業的快閃店購買和體驗相關商品的方式策劃的。慶典期間，將在1個綜合據點和附近的3個企業特色館從上午11點到晚上8點開放快閃店。綜合據點1、3樓將舉辦網絡漫畫制作公司的快閃店和特別展，企業特色館將展示以網絡漫畫世界觀為基礎的內容。此外，還將進行人工智能（AI）漫畫、增強現實（AR）照片卡等實感型內容體驗和網絡漫畫IP連接照片體驗、網絡漫畫作家脫口秀、現場繪畫秀等。 26日，評選優秀網絡漫畫作品的“2024世界網絡漫畫大獎”將在S FACTORY舉行。文體部通過國際征集和大獎委員會的推薦，共審查了104部網絡漫畫，選定了10部本獎獲獎作品和3部特別獎。本獎獲獎作品有《全知讀者視角》等10部，大獎將在頒獎典禮上公布。

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