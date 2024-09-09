把孩子托付給菲傭自己去加班，這樣的社會值得提倡嗎？. September. 09, 2024 07:44. . 香港在51年前的1973年引進了外國人家政管理師（外傭）制度。外傭入住家庭，壹般每周工作6天，不適用最低工資，每月100萬韓元左右就可以雇用。據說，由於費用低廉，雙職工夫婦的使用率很高。 但這並不意味著香港的雙職工夫婦喜歡外傭。《東亞日報》記者最近在香港當地見到的吳凱文（音，35歲）說，除了雇外傭外，沒有其他選擇。他說：“妻子在律師事務所工作，產後為了育兒向公司申請在家辦公，但是被拒絕了。也不能欠健康不好的父母人情。”他們夫婦倆真正想要的是照顧孩子的時間，而不是代替照顧孩子的人。即使照料服務的使用價格再低，與不是家人的陌生外國人壹起生活也非易事。 看到香港的這種事例，我覺得外傭制度反而會破壞養育子女的社會價值，使長時間的工作正當化。如果能夠以低廉的費用外包照料，公司是不是就沒有理由鼓勵職員參與育兒呢? 因為沒有必要允許在家辦公或調整上下班時間等靈活工作。 實際上，外傭制度雖然對提高勞動市場參與率有效果，但在提高出生率方面存在明顯的局限性。20世紀90年代，隨著中產階層生活水平的提高，香港雇用的外傭人數在10年內增加了3倍。結果顯示，有未滿5歲子女的女性勞動市場參與率增加了15個百分點以上。但是，2012年香港的總生育率僅為1.28人，2020年降至0.88人、跌至1人以下，去年降至歷史最低值0.75人。這與總生育率世界倒數第壹的韓國（0.72名）沒有太大差距。 與香港壹樣，早早引進外傭制度的新加坡（0.97名）和臺灣（0.87名）等，也在去年創下了歷史最低的合計出生率。盡管如此，想要效仿的韓國似乎真的有抓住救命稻草的心情。 同時面臨人口消失危機的東亞國家有壹個共同點。正如2008年獲得諾貝爾經濟學獎的紐約市立大學教授保羅·克魯格曼所說，不是靠靈感而是靠汗水實現了經濟增長。因此，長時間的工作仍然被認為是美德，而且還和公司內的地位和晉升有關。 韓國也毫無必要地工作太長時間。據經濟合作與發展組織透露，以2022年為基準，韓國勞動者的平均工作時間為每年1901小時，僅次於墨西哥、哥斯達黎加和智利。同期，韓國的勞動生產率為每小時49.4美元，僅占愛爾蘭（155.5美元）的32.8%。 把子女托付給外傭，自己專心工作，這樣安排的社會是否妥當？如果想克服低出生率，在引進外傭和討論費用問題之前，應該明確設定本質的指向點。應該像西方發達國家壹樣，停止“假勞動”，走向可以給子女投入時間的社會。

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