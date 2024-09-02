在野黨：“為轉變局面進行政治報復” VS 執政黨：“法律面前人人平等”. September. 02, 2024 07:55. by 尹明真記者 mjlight@donga.com. 共同民主黨對正在調查前總統文在寅的女婿徐某的特惠聘用疑惑的檢察機關在扣押搜查文在寅的女兒居住地時，在拘捕令上寫明文在寅是嫌疑人壹事表示強烈反對。包括親文（親文在寅）議員在內，李在明代表等親明（親李在明）領導層也壹致批評說：“這是為轉變局面而進行的政治報復調查。”對此，國民力量黨反駁道：“誰也不能擺脫對國民感到疑惑的事件的調查。” 李在明1日表明立場稱：“堅決排斥政治報復。要記住，報復前政權、鎮壓在野黨不會改善民生，也不會改變局面”。共同民主黨也以發言人黃貞娥（音）的名義發表正式評論表示：“檢方什麽時候開始成為把法律隨意拿來添加的麥芽糖販子了? 再使勁抖摟也抖不出什麽東西，所以正在‘硬生生’地寫創作小說。” 文在寅青瓦臺及內閣出身的37名親文傾向議員當天在國會召開記者會表示：“回避真相、按照自己畫好的的圖制造並不存在的罪行。哪怕從現在起也要停止對前任總統的牽強政治報復。立即停止毫無意義、不公正的劍舞！”曾在文在寅政府擔任國政狀況室室長的尹建永議員反對稱：“以是文在寅的孫子為由沒收（文在寅的孫子）小學生的iPad，這是常識嗎？”對此，全州地方檢察廳反駁稱：“沒有沒收過文在寅孫子的學習用iPad。”尹建永再次反駁稱，今年1月全州地方檢察廳從女婿徐某家拿走的沒收物品中包括iPad。 曾在文在寅青瓦臺擔任民政首席秘書的革新黨代表曹國，前壹天就徐某涉嫌特惠錄用壹事接受檢方調查後，在接受記者采訪時表示：“希望檢方用哪怕是現在對文在寅及其家人的調查力量的百分之壹，調查活著的當權人物尹錫悅總統和夫人金建希。” 對於在野黨的反對，國民力量黨發言人鄭光宰表示：“我認為這將成為在法律面前展現平等的契機。”

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