東方人首次參與正式演出到擔任主要制作人……百老匯刮起K音樂劇旋風. September. 02, 2024 07:55. by 李智允記者 leemail@donga.com. 今年8月27日（當地時間），韓裔演員登上了美國紐約百老匯音樂劇《冥界Hadestown》的舞臺。東方男演員加入重新詮釋希臘羅馬神話的《冥界》的百老匯正式演出尚屬首次。 演員蒂莫西•李（27歲•韓國名李海燦）繼今年在美國巡回演出中作為亞洲人首次飾演主人公奧佩烏斯之後，在正式演出中又兼任了合唱“沃克”角色和奧佩烏斯壹角的預備演員。與由三四名演員輪流擔任壹個角色很常見的韓國不同，在通常由單壹演員負責的百老匯，預備演員（understudy）定期站在舞臺上。李某說：“能夠參與正式演出感到非常榮幸。祈禱今後能與更多的韓國演員合作。” 在仍然對東方人門檻較高的“音樂劇故鄉”百老匯，韓裔演員、創作團隊正在逐漸拓寬立足之地。在演員方面，除了《西貢小姐》等少數主人公設定成東方人的作品之外，其余作品都很難立足。某公演制作公司相關人士表示：“巡回公演的演出陣容最長要捆綁幾年，因此人氣演員們並不喜歡”，“在西歐發展的音樂劇特性上，東方人角色本身就很少，（在正式公演中）很少給東方人演員分配非東方人的角色。” OD Company代表申春秀作為主要制作人制作的音樂劇《了不起的蓋茨比》自4月15日以後連續19周每周銷售額超過100萬美元，延續著“票房壹百萬俱樂部”。OST專輯最近包攬了Billboard排行榜“Cast Album”部門的第壹名。今年6月，在美國托尼獎上，2名韓裔設計師還獲得了服裝獎和照明獎。韓裔在百老匯的地位大幅提高。申春秀代表說：“看過百老匯演出的海外創作者咨詢許可演出的事情很多，正在摸索進軍德國、西班牙、澳大利亞等”，“今後後輩音樂劇制作人進軍百老匯，K音樂劇將有助於拓寬領域。”

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