檢方調查金建希女士引發專業性危機後遺癥. September. 02, 2024 07:54. . 本以為艱難的爭論會結束。2014年發生的“世越”號事件以後的10年間，政府層面成立的公共調查機構就有特別調查委員會（2015年成立）、船體調查委員會（2017年）、社會慘案特別委員會（2019年）。特別是造船海洋、船舶工學專家多數參與的船體調查委員會和社會慘案委員會活動期間，很多人期待能查明真正的原因。 隨著委員會進行調查，相比潛水艇等外部沖突引起的碰撞說（外力說），更註重船舶本身的缺陷說（內因說）的科學結論得到了支持。但越是這樣，專家們越是離開了委員會。這主要是因為無法承受“與朴槿惠政府時期結論相同”的社會壓力。至今為止，各種委員會得出的結論只有“可能是船體缺陷，也可能是外部沖突”等籠統的內容。事實上，有關世越號的各種陰謀論至今仍未消失。 該事件是韓國社會專家們面臨危機的代表性事件。專家的危機是在威脅專業性的各種社會壓力下，再加上專家們沒有努力或意誌守護專業性的時候發生的。這不僅僅是韓國獨有的特點。美國政治學家湯姆·尼科爾斯在著作《專家和勁敵們》（2017年）中，赤裸裸地指出了專家們的聲音逐漸失去立足之地的美國面貌。這似乎是在世界各地看到的景象。 在韓國社會，長期以來法律界人士和醫療界人士被認為是代表性的專家集團。具有諷刺意味的是，最近面臨危機的就是這兩個集團。仔細觀察記者負責采訪的法律界，對法律界人士的不信任比任何時候都強烈。其中，還經常目睹刑事司法領域、檢察機關的危機似乎已經達到臨界值的情況。 最具象征性的事件是檢察機關內部圍繞總統夫人金建希女士的調查產生的矛盾。在第三場所對金女士進行非公開面對面調查而引發的該爭議，隨著在迪奧包事件處理之前檢察總長打出“召開調查審議委員會”這張牌，正走向頂點。李元䄷總長表示，“調查組的證據判斷、法理解釋已忠實完成。將提高公正性，了結後不留爭議”，組成了“調查審議委員會”。 每當檢察機關進行引起社會爭議的調查時，都會經常發表這樣的句子。即“只根據證據”“根據法理按照原則進行調查”等。先是聲稱證據和法理沒有問題，同時又稱金建希事件要接受外部專家的判斷，因此很多人對此搖頭。 重要的是，調查金女士事件的檢察機關，其有義務保持公正的專業性受到了懷疑，甚至到了令人懷疑其法律專業性的程度。有權人的家屬可以在檢察廳以外的地方接受調查，不用擔心外部的視線，因此，今後無論是誰、即使提出同樣的要求，檢察機關也將無話可說。這無異於是失去了“法律面前人人平等”這壹法言和“公正調查”這壹專業性的殘酷結果。 刑事司法專家、威脅檢察機關的“強敵”是誰制造的，檢察機關組織現在應該自己反思壹下。

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