李周浩聲稱“再堅持6個月我們就能贏了”. September. 02, 2024 08:27. . 據悉，尹錫悅總統29日在記者會上確定醫科大學擴招計劃後，在同壹天舉行的國民力量黨研討會上，連“親尹派系”議員也對醫療空白長期化表示了擔憂。政府相關人士出來再次確認醫大擴招計劃後，有議員問道：“與妳們的報告不同，醫療現場非常困難。有沒有讓殊死搏鬥的專攻醫生復出的方案?”對此，主管教育的副總理李周浩表示，“只要堅持6個月，我們就能贏了”，結果被議員們指責“把醫生當成敵人嗎?”，只好進行道歉。 政府敵視醫生集團、把他們當作必須戰勝的對象固然是問題，毫無根據地自信“勝利”更令人擔憂。“我們會贏”這句話意味著專攻醫生和醫大學生們無法堅持到底而回歸，然後按照政府的計劃實行醫大擴招，醫大教育也恢復正常。但專攻醫生們始終如壹地要求取消醫大擴招計劃。政府斷然拒絕執政黨代表提出的擱置2026學年醫大擴招的建議後，專攻醫生們的態度更加強硬。增加名額的32所醫科大學，則是即使學生立即回歸也無法進行正常教育的狀態。憑什麽就能贏呢？ 為了貫徹醫大擴招，把處於極限的醫療空白事態再拖延6個月，這對負責國民健康的政府來說是不負責任的。尹總統在記者會上被問到擔心中秋急診室大亂的問題時，反駁稱“去現場看看吧”，但繼專攻醫生之後，連專門醫生也紛紛離開，導致運營出現差池，這就是應急醫療的實際情況。手術空白也很嚴重，在等待移植手術中死亡的人比去年增加7.5%。患者和家屬們的心情應該是“別說6個月了，連壹天都堅持不下去”。 在這種情況下，直屬總統的醫療改革特別委員會30日宣布了上調必修課費用、提高上級綜合醫院重癥患者比率等內容的第壹波實行方案。醫生供需推算機構也將在今年內成立。如果先建立醫生推算組織，推算出適當的醫生人數，並以此為依據實行醫大擴招，醫生們也就沒有反對的理由了。由於工作沒有頭緒，被醫大擴招問題所掩蓋，醫療改革從壹開始就得不到支持。醫政之爭的最大敗者是國民。黨政應齊心協力，盡快收拾殘局。現在不是傲氣十足地說“不能擴招就是輸了”的時候。

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