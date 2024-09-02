尹錫悅在賀詞中說：“到2027年為止，農業直接補貼將增至5萬億韓元”. September. 02, 2024 08:36. by 宋慧美記者 1am@donga.com. 尹錫悅總統強調農業在維護糧食安全的重要性，並表示，到2027年為止，將努力實現農業直接補貼5萬億韓元的目標。他表示，將大幅增加用於補助務農人員收入的補貼，獎勵未來成長產業農業。 尹錫悅30日通過由總統室政策室長成泰胤代讀的“2024 A Farm Show”賀詞做出上述表示。尹錫悅強調：“由於地緣政治、地經學上的矛盾和全球供應網的分裂、氣候危機等，糧食安全變得更加重要。應該利用尖端技術革新農業，發展成有工作崗位的農村、宜居的農村。” 尹錫悅還說：“為了使青年的創意能夠延續到新產品開發和創造工作崗位，將積極支援農村型商務創業。將擴大符合農村特點的醫療、照顧、福利服務，通過系統性的空間開發改善定居條件。” 活動主要出席者們也壹致表示：“農業是韓國的未來。”農林畜產食品部長官宋美玲表示：“A Farm Show為韓國國民準備了從尖端農業技術到歸農信息等多樣的農業、農村新面貌的平臺。農林水產食品部也將推進數字、世代、農村空間的三大轉換，將農業農村打造成機會空間。” 全羅北道知事金寬永表示：“希望首都圈的很多人能夠來到現場，參觀能夠了解農業未來的各種展示和技術。希望通過此次活動，讓更多的人知道農村絕對不是落後的地區，而是未來有希望的地區。”慶尚北道知事李喆雨強調：“有必要通過農業大轉變來解決農業收入低於城市勞動者的問題。通過企業的積極參與，發展第六產業農業，打造富裕的農村。” 全羅南道新安郡郡守朴禹良表示：“通過有線掌握農田狀態的技術給我留下了深刻的印象。在這裏可以看到節約費用的空調、暖氣相關新技術，每年都會學到新的東西。”農協中央會長姜虎東（音）表示：“農業是糧食安全的核心，與尖端技術相遇，正在成為未來朝陽產業。將成為堅實的後盾，使相信這種可能性並挑戰的務農人員能夠成功定居。”

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