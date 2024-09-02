安吉麗娜•朱莉亮相威尼斯電影節，因觀眾8分鐘的起立鼓掌動情落淚. September. 02, 2024 08:35. by 李智允記者 asap@donga.com. “安吉麗娜•朱莉有望獲得首個奧斯卡最佳女主角獎。” 29日（當地時間），在“第81屆威尼斯電影節”上舉行了新作《瑪麗亞》的首映會。電影結束後，觀眾們全體起立，熱烈鼓掌8分鐘。在活動現場的該片主演朱莉（49歲•照片）掩飾不住湧上心頭的感情，流下了熱淚。 電影媒體《綜藝》報道說，朱莉很有可能憑借《瑪麗亞》獲得明年年初的奧斯卡金像獎最佳女主角提名。《紐約時報》（NYT）也報道說，朱莉獲得明年奧斯卡最佳女主角提名已成定局。另外，外國媒體還評價說，朱莉在《瑪麗亞》中的演技水平很高。 在放映會結束後舉行的朱莉的記者會上，第壹個問題是“期待獲得奧斯卡獎嗎？”對此朱莉回答說：“只想著歌劇迷和瑪麗亞•卡拉斯的家人，盡了最大的努力。”《瑪麗亞》是壹部描寫希臘裔美國歌劇歌手卡拉斯（1923∼1977年）晚年的傳記電影，她強調自己專註於這部電影。該片是制作《第壹夫人》（(2016年)、《斯賓塞》（2021年）的巴勃羅•拉萊恩導演的女性敘事三部曲的最後壹部作品。電影將在年內通過Netflix公開。 朱莉1999年憑借《被禁錮的女孩Girl，Interrupted》獲得了奧斯卡最佳女配角獎。2009年她憑借《換子疑雲》入圍奧斯卡最佳女主角提名名單，但未能獲獎。

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