Telegram創始人在法國被緊急逮捕……涉嫌對平臺缺乏監管，導致大量犯罪. August. 26, 2024 07:52. by 崔智善 aurinko@donga.com. 全球用戶超過9億、安全功能卓越的在線聊天工具“Telegram”的創始人兼首席執行官帕維爾•杜羅夫（40歲•照片）24日（當地時間）在法國巴黎被緊急逮捕。據悉，法國當局認為，Telegram正在成為販毒、網絡暴力、助長恐怖襲擊等各種犯罪的溫床，但CEO杜羅夫卻對此置之不理。 據當地電視臺TF1等報道，杜羅夫當天下午8時許乘坐私人專機從阿塞拜疆出發，抵達法國巴黎郊外的勒布爾熱機場，在入境途中，被法國打擊未成年人犯罪事務局（OFMIN）逮捕。據法國日刊《世界報》報道，當局為了對杜羅夫涉嫌詐騙、毒品交易、網絡暴力、有組織犯罪及恐怖主義等嫌疑進行初步調查，逮捕了杜羅夫。據悉，特別是調查重點將放在Telegram平臺上缺乏有效的監管機制，導致了大量犯罪活動上。Telegram在韓國也廣泛被惡意利用，如制作、流通性剝削物的“N號房事件”、青少年毒品流通事件的窗口等，但由於徹底保障匿名性，所以很難追蹤犯罪。 出生於俄羅斯的杜洛夫於2013年與哥哥尼古拉壹起共同創立Telegram，並獲得了“俄羅斯的紮克伯格（臉書創始人）”的綽號。他幾乎不接受媒體采訪，因此被稱為“隱遁的CEO”。 據福布斯介紹，杜羅夫的資產高達155億美元（約20.5995萬億韓元）。此前，他創立了名為“VK”的社交網絡服務（SNS），但拒絕了俄羅斯安全機關要求提供在烏克蘭等地參加反俄羅斯示威的VK用戶信息的要求，於2014年流亡德國。據悉，此後他在阿聯酋（UAE）、法國、加勒比群島的聖基茨和尼維斯等地獲得了市民權。Telegram總部目前位於阿聯酋迪拜。

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